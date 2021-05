Gloria Camila y Kiko Jiménez estuvieron saliendo cuatro intensos años. Unos años en los que pudimos ver a la pareja feliz, compartiendo muchos momentos familiares juntos e incluso participando en varios realities. Para remarcar su amor, que por ese entonces creían eterno, ambos grabaron sus sentimientos en forma de tinta. Kiko y Gloria compartía tatuajes, pero el colaborador de 'Sálvame' ha preferido desprenderse de ellos.

El exconcursante de 'GH VIP' contaba esta tarde en 'Sálvame' y mediante sus stories de Instagram que ha decidido dar el paso de borrar algunos de los tatuajes que se hizo con la hija de Rocío Jurado y José Ortega Cano. El novio de Sofía Suescun ha grabado un vídeo mientras recibía un tratamiento para eliminar varias marcas de su piel. Eran varios los que compartía con Gloria: una cruz, una corona en la que se leía 'One life, One love', el número 24 (día en el que empezó su relación) y las palabras "mía" y "mío".En 'Sálvame' se ha podido ver el vendaje en el pecho de la famosa cruz.

"Es indoloro, uso crema anestésica y el resultado se nota a partir de la segunda sesión", contaba el de Linares a sus 'followers'. Kiko y Gloria terminaron su relación en 2019, tras varios intentos por arreglar sus diferencias. Ambos acabaron muy mal y "poniéndose verdes" en varios programas de televisión. Ahora que ya los dos han rehecho sus vidas, el televisivo quiere dejar atrás su pasado de forma definitiva.

"Yo ya caí en la tentación, tampoco era muy difícil verdad?", escribía Kiko en su último post con su nueva pareja, Sofía Suescun. Una relación que también sufría altibajos cuando el de Linares entraba en Gran Hermano, pero baches que ya han superado.

