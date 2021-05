Participó en 'La isla de las tentaciones' y le puso los cuernos bien puestos a su novio... rompieron ¡y ahora se dice que podrían estar juntos otra vez!

El chico con el que salió de la isla la dejó por una de sus compañeras de programa

Hay quien mejora con los años como el buen vino, pero también hay quien se pica y se amarga como el malo con el paso del tiempo, pero la famosa de la que os venimos a hablar hoy es del primer caso, y ha pasado de niña dulce a mujer salada, y es que si ya era mona de pequeña, ahora de mayor, a sus 22 años, es todo un bombón. ¡No hay más que verla en la foto de bebé que ha compartido! Saltó a la fama a principios de 2021 con 'La isla de las tentaciones': allí fue a poner a prueba su amor y demostrarle a su novio que le quería... pero en tan sólo unos días se olvidó de él y se dejó llevar... ¿sabes ya de quién hablamos?

Marina García Instagram

¿Cómo no saberlo? ¡Sí, es Marina García! La chica reality devenida en influencer compartió en Instagram, por petición de sus seguidores, varios recuerdos, como alguna foto de su estancia en República Dominicana mientras graban 'La isla de las tentaciones', una foto sin maquillaje ni filtros... y también una foto de bebé, una imagen que no habíamos visto hasta ahora ¡y nos ha derretido de amor! ¿Se puede ser más cuqui?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Eso sí, la cara y el cuerpo de Marina han cambiado bastante con el paso del tiempo, no ya de forma natural, sino por sus retoques estéticos: la joven ha confesado ser 'adicta' a los pinchazos y las operaciones, y ha recibido críticas por ello, peor a ella le da lo mismo, claro está: "Yo soy muy fan de la cirugía estética, y me he hecho muchísimas cosas. Mientras pueda, quiera y me sienta mejor conmigo misma, me voy a hacer de todo", contó recientemente.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

A vueltas con su ex, Jesús

Su relación con Jesús llegó muy tocada a 'La isla de las tentaciones', y aquello fue el remate final. En tan sólo unos días, ella ya se estaba liando con Lobo, y unos días después tuvo su primera noche de sexo con él en la villa. Jesús sufrió mucho mientras ella no se arrepintió de nada, pero parece que el tiempo ha puesto todo en su sitio, y hasta han disfrutado de un viaje juntos hace tan sólo unas semanas a México con algunos amigos. Los rumores, claro, se han disparado: ¿estarán volviendo?

Marina García Instagram

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io