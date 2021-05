Quien más y quien menos, en el mundo celebrity, está muy al día en lo que a intervenciones estéticas se refiere: quien no se ha pinchado la cara, se ha puesto pecho, y quien no, se ha hecho una liposucción. Vivir de la propia imagen es lo que tiene, y la última en someterse a nuevos retoquitos ha sido Aurah Ruiz. La canaria hace justo un año que sorprendía con el cambio en su cara con pinchazos de ácido hialurónico y bótox, y ahora ha vuelto a las andadas con un 'total face'. ¿Y eso qué es?

Un 'total face' no es más que una armonización facial con ácido hialurónico para hacer la cara lo más simétrica posible, y Aurah, aunque con miedo por el resultado, estaba decidida: "Me voy a tocar la cara, porque me sale de ahí abajo y porque la cara es mía", anunciaba en su canal de MTMad justo antes de entrar en consulta: "Me voy a poner bótox (en frente y patas de gallo), y algo que me da mucho miedo porque no me lo he hecho nunca: me voy a poner pómulos, pero muy poquito, porque soy muy delgada. También me voy a hacer una ligera marcación mandibular, porque tengo la cara muy flaca", contaba, a lo que también había que añadir un pequeño aumento de labios y un pinchazo en la punta de la nariz para hacerla más respingona. Este fue el resultado:

Con 5 tratamientos en el mismo día, era normal que Aurah acabara con la cara inflamada, pero ella estaba la mar de feliz, y es que se veía con la cara más rellenita y hasta más luminosa. Desde luego, si le gusta a ella, ¿quiénes somos nosotros para juzgar?

Un mensaje para sus haters

Aurah ha aprovechado el mismo capítulo de MTMad para lanzar un mensaje a los más criticones y, en resumen, les ha pedido que si no tienen nada bonito que decir, mejor no digan nada: "La cara es mía, y no, no me he operado. Son retoques que se reabsorben a los 6 meses", y ha revelado una verdad como un templo: "La mayoría de los que critican son quienes les gustaría hacérselo y no pueden". ¡Chapeau!

