Alessandra Ambrosio presume de nuevo churri: ¿quién es Richard Lee?

La modelo no se despega de la playa ni para hacer yoga en posiciones rarunas

Fue en marzo cuando comenzaron los rumores: Alessandra Ambrosio estaba empezando a ocupar el hueco dejado por Nicolo Oddi (diseñador y copropietario de la firma Alanui), con quien acababa de romper tras dos años de relación. Y sí, tiene nuevo compañero de juego. ¡Con lo que le gusta a la top jugar... al voley! Las playas de Santa Mónica (California) son testigo de lo muy en forma que están la ex ángel de Victoria’s Secret y Richard Lee, su novio modelo, literalmente hablando. Sí, la top se ha buscado otro top, que se ve que entre ellos se entienden... y que, en lo profesional, está especialmente centrado en los trabajos de fotografía para campañas publicitarias (como ella desde que abandonara las pasarelas). El tipo, sin duda, es un bombón...

Tan estupendos están los dos que, jugar, jugaron, pero al voley, lo justito. Desde luego, pasión les sobra y se ve que a Richard le gusta tanto la playa como a la brasileña, a quien Oddi no acompañaba tanto durante su relación... Con Jamie Mazur, el padre de sus hijos -Anja y Noah-, no se casó. Con Nicolo, menos. ¿A la tercera va la vencida? De momento, ella no ha compartido nada de Richard en sus redes sociales, así que entendemos que por ahora sólo se están conociendo, ¡pero lío hay! Vaya que si hay a juzgar por sus besos...

Gtres

Gtres

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Un cuerpazo de infarto

A pesar de tener ya los 40 años (que se dice pronto), está claro que la que tuvo, retuvo, y haber conseguido ser un ángel de Victoria's Secret no es moco de pavo. La top lo tiene claro: donde se ponga el voley, que se quite el gym. Y oye, le funciona genial a juzgar por cómo le sienta el bikini, porque ni el hecho de haber tenido dos hijos (Ania y Noah) le ha cambiado el tipín que tiene... ¡Suertudas que son algunas!

Gtres

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io