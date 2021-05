Estela Grande se ha animado a mostrar los entresijos de su agencia de modelos. En la nueva entrega de su canal en Mtmad, ‘Sigue mi estela’, la exmujer de Diego Matamoros ha decidido mostrar a sus seguidores cómo es un día en la vida de las personas que se dedican al mundo de la moda. Pese a que reconoce que cada vez está más alejada del mundillo, Grande ha comenzado eligiendo el outfit que luego le hicieron cambiarse para posar en una sesión de fotos de lo más natural. ¿El motivo del cambio? El look tenía que ser lo más neutro posible, ya que el objetivo era captar los cambios que se hayan podido producir en su cuerpo de cara a mostrárselo a potenciales clientes. “Ahora mismo estoy un poco fuera de forma, pero bueno, es lo que hay”, asegura la influencer.

Cuando la chica de la agencia le ha tomado las medidas, la modelo ha estallado en una sonora carcajada, dando a entender que había cogido algo de peso. Al volver a su casa, tras ponerse cómoda, ha acabado hablando de sus medidas. “Estas fotos eran para enseñárselas a unas marcas del norte de Europa que buscan chicas que no sean muy delgaditas. Este mundo, aunque digamos que no, sigue un poco estancado. Cuando me han medido, no voy a decir las medidas que tenía, pero la más importante es la de la cadera. Esa es la que marca si estás bien o no”, comienza explicando.

“Yo, aunque parezca un pelín fuerte, estoy un pelín pasada. Si hubiera tenido estas medidas con 18 o 20 años, lo hubiese pasado mal. Me hubiese ido llorando a casa. Pero ahora, como no me dedico plenamente a esto, me da más igual”, añade. De hecho, gracias a que sus ingresos no dependen tanto de sus trabajos como modelo, Estela confiesa que no le da tanta importancia a controlar lo que come.

Antes de despedirse, la ex de Matamoros ha desvelado que tiene pensado someterse a unos nuevos retoques estéticos. “He estado en la clínica del doctor Esquivel y me voy a poner en sus manos para hacerme un par de tratamientos que ya os iré contando. Quiero decir adiós a la piel de naranja y la celulitis y ponerme más durito el culete”, explica.

