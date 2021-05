Samira se defiende de los ataques de Ágatha Ruiz de la Prada

Samira ha protagonizado un sinfín de titulares desde que acudiera a los toros en compañía del ex de Carmen Martínez-Bordiú y Ágatha Ruiz de la Prada, Luismi, más conocido como ‘el Chatarrero’. Mucho se ha hablado sobre la posibilidad de que pudieran ser pareja, algo que ha desmentido la protagonista en ‘Sábado Deluxe’. “Nunca hubo nada… Lo veo como si fuese mi padre”, ha asegurado. Lo que tampoco está dispuesta es que Ágatha Ruiz de la Prada o cualquier otra persona ponga en duda sus intenciones. Y es que la diseñadora ha llegado a tildarla de ‘tremebunda’ y ‘ordinaria’. “Él está acostumbrado a mujeres de mi edad, no de la edad de Ágatha Ruiz de la Prada”, ha dejado caer la extronista.

Telecinco

Aunque reconoce que Luismi intentó ligar con ella, Samira sostiene que no ha pasado nada entre ellos. Eso sí, quiso dejar claro que lo conoce desde hace unos días años, cuando coincidió con él en una fiesta de cumpleaños a la que él acudió junto a la nieta de Franco. “En estos diez años lo habré visto unas cinco veces”. La joven acabó derrumbándose cuando volvieron a preguntarle si alguna vez ha ejercido la prostitución. “Llevo desde que tengo 20 años con ese estigma… Me canso, soy humana”, ha dicho entre lágrimas. “Me merezco el beneficio de la duda. No lo hice por interés”. Pero ¿qué dijo sobre esto el polígrafo de Conchita?

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io