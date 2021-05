Diego Matamoros y Carla Barber han roto después de pasar unas vacaciones de ensueño en México

Hace tan sólo unos días ella aparecía con un anillo de compromiso en público

Sólo hace unos día que Kiko Matamoros confirmaba los rumores: su hijo, Diego matamoros, y su ya ex novia, Carla Barber, habían decidido tomar caminos por separado. la ruptura ha pillado a todos por sopresa: sólo hace unas semanas que disfrutaban de un viaje a México por todo lo alto, y se les veía la mar de felices hasta el último momento. Incluso se empezó a hablar de boda al ver a Carla con un sospechoso anillo... pero finalmente el amor no ha terminado de cuajar y han roto. Eso sí, no parece que la ruptura esté siendo traumática, porque atención a lo último que ha publicado Carla Barber justo antes de su cumpleaños...

La doctora estética ha decidido movilizar a toda su familia para pasar unos días en Ibiza, y aprovechar, así, para celebrar su cumpleaños (que es el próximo 18 de mayo). Feliz cual perdiz la hemos visto a bordo de un catamarán, luciendo tipazo, bikinis de infarto y una sonrisa de oreja a oreja. Vamos, que a Carla la pena por haber roto le ha durado días, si no horas, y es que rodeada de los suyos se le han olvidado los problemas. "Life has just begun" ("La vida acaba de empezar"), escribía junto a una de sus fotos. ¿Se referirá a su nueva vida después de la ruptura?

Para ella, además, Ibiza es un lugar de lo más especial: "Desde 2017 celebro el día de mi cumpleaños aquí. Ibiza tiene una magia especial y cada año regreso a este magnético lugar para disfrutar con quienes quiero. Este año me he traído por primera vez a toda la familia. Estuve buscando durante mucho tiempo qué podría hacer para que mis padres disfrutaran de esta isla tan especial. Ellos nunca habían estado aquí. Comienza una aventura familiar que recordaremos toda la vida. Dejémonos llevar", comentaba.

Por lo pronto, Diego Matamoros se resiste a creer que esta ruptura sea definitiva, y él incluso habla de una posible 'reconciliación'... pero viendo la actitud de Carla, quizá se lo tenga que currar un poco. Según reveló Kiko Matamoros, la ruptura podría haberse debido al perro y a las ganas de él de irse más alejado del centro de Madrid, y a la negativa de ella de mudarse: "Diego se ha ido a su casa en Boadilla del Monte. Se ha ido por su perro, porque no está feliz en Madrid", apuntaba antes de añadir: "El perro se ha criado en el campo, en contacto con la naturaleza. Y en un piso paseando por Madrid dos o tres veces al día no está feliz. Es un husky siberiano y no está feliz". ¿Dará alguno su brazo a torcer?

