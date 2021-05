Oriana y Fani se han despachado a gusto contra varias compañeras de MTMad por sus retoques estéticos

La venezolana es única en repartir zascas, como los últimos a Rocío Flores o su ex, Iván González

Dicen que criticar es gratis, y aunque para criticar también hay que tener el historial muy limpio, eso a Oriana Marzoli y a Fani Carbajo les ha dado exactamente igual. A pesar de tener también muchos defectos, ambas, súper amigas de la muerte, han decidido ponerse a criticar en MTMad ¡a varias compañeras de televisión! No es nueva su enemistad con algunas de ellas, y ahora Fani ha utilizado su canal en la plataforma para cargar contra sus enemigas, ni más ni menos que por sus retoques estéticos en la cara...

Aunque todas tienen 'trabajitos' hechos en sus rostros, Fani y Oriana no se han cortado un pelo a la hora de afirmar que muchas de sus compañeras necesitan "una reconstrucción facial", como "Steisy y Samira": "Todo tiene arreglo en esta vida menos la muerte. Os puedo recomendar al doctor que me hace a mí los labios para que os deje unos labios bonitos, y no una boca de pato. Además, tenéis los ojos como hinchados: ¿Qué os ponéis? Lo digo para no hacérmelo", rajaba Oriana (a pesar de que Oriana también tiene sus retoques), mientras Fani se despachaba a gusto contra Samira: "El otro día a vi en una publicidad y pensé 'por más que se haga, cada vez va a peor'". "Es que aún no hay alargamientos de cuellos", añadía con cierta maldad Oriana.

Mediaset

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

De otras compañeras no han querido dar nombres, pero tampoco se han cortado a la hora de comentar que "todas" necesitan hacerse algo porque son "un cuadro", incluyendo a las que se pasan con el retoque fotográfico: "Siempre que alguien me ve me dice que soy igual que en las fotos, pero también me dicen que hay otras que al natural son un cuadro", comentaba Fani.

Mediaset

Fani ¡tiene un nuevo proyecto profesional!

La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' también ha querido aprovechar su vídeo para contarles a sus fans que por fin su sueño empresarial va tomando forma: "Voy a abrir un local de copas y cachimbas. Va a ser en Fuenlabrada, en la zona sur, que hay ambientazo y gente joven. Los precios van a ser asequibles, no me voy a subir a la parra", anunciaba, además de añadir que están a punto de entregarle el contrato de un súper local con el que está encantada: "Tiene 400 metros cuadrados", ha dicho muy ilusionada.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io