A pesar de que a todos se nos encogió el corazón cuando Melyssa tuvo que dejarle su hombro a su ex, Tom Brusse, para que llorara por su ruptura con su novia, lo cierto es que días después no paran de salir informaciones sobre si esta ruptura realmente ha sido verdadera o planificada... y tenemos que decirlo: cada vez pesa más la teoría de que todo ha sido un montaje, y más después de ver un detalle en la isla del que ellos quizá no se han dado cuenta... pero que tendría mucho valor y que podría revelar mucho.

¿De qué se trata? Sandra lleva varios días conviviendo con Tom y el resto de concursantes en Honduras, y aunque ella estaba segura de que llegaba para romper, parece que el roce hace el cariño y se le está ablandando el corazón: ¿cómo se explica si no que él le haya dicho "Me gusta despertarme a tu lado porque así mantengo la esperanza de que no me dejes" mientras estaban acurrucados después de pasar la noche durmiendo juntos? ¿Y por qué ella responde con una tierna sonrisa, si, según dijo, ya no siente lo que debería sentir?

Bien apuntado por el blog de 'El gato encerrado', parece que la pareja (¿o ex pareja?) podría optar por continuar 'la farsa' hasta que él vuelva a España, para luego vender que se han reconciliado y cobrar por partida doble: él por su estancia en 'Supervivientes' y luego ir 'a pachas' por mostrar lo reforzados que han salido de esta experiencia en alguna entrevista. Si esto no es negocio, ¡que baje Dios y lo vea!

Sus compañeros creen que esto huele a chamusquina

La primera en creerse la fatalidad de la noticia de la ruptura fue Melyssa, pero la ex de Tom en seguida vio detalles que no le gustaron, y uno de ellos fue que Tom y Sandra hablaran con Melyssa sobre quedar los cuatro (incluido el novio de ella) para hacer planes y verse de buen rollo, haciendo como si el episodio de la ruptura no hubiera ocurrido. ¿Será que a Sandra se le está ablandando el corazón y al final va a recular... o que todo resulta ser una gran mentira? Melyssa, por su parte, lo tiene claro...

