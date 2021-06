Beyoncé y Jay-Z son muy celosos de su vida privada, pero ha salido a la luz el pastizal que se han gastado en un Rolls Royce

Así se ha convertido Beyoncé en la cantante con más Grammys de la historia

Dicen que los ricos, a veces, tienen gastos extravagantes, y viendo el último caprichito (o, más bien, caprichazo) que se han dado Beyoncé y su marido, el rapero Jay-Z, está claro que es verdad. Todo se mueve en el ámbito de los rumores, y es que los dos artistas son muy celosos de su vida privada, pero fuentes cercanas a la marca Rolls Royce habrían dado detalles de que una poderosa pareja del mundo del espectáculo se ha hecho con un exclusivo modelo de esta casa, y que cuesta la friolera de ¡28 millones de dólares! (unos 19 millones de euros)

¿Puede un coche costar esa burrada de billetes? Pues sí, y es que hay que tener en cuenta que no sólo es un coche: es toda una obra de ingeniería que lleva 4 años de desarrollo, y además se trata de un modelo, tal y como se han hecho eco portales como Informalia, del que sólo se han hecho 3 unidades. Se trata del modelo Boat Tail, y como su propio nombre indica, tiene una clara inspiración naviera (sobre todo en su parte trasera, que recuerda a la popa de un yate), aunque realmente es la nueva versión remasterizada del ya descatalogado modelo Phantom Drophead. Pero con lo que vas a alucinar es con sus características...

Además de un llamativo color azul (el favorito de la pareja. De hecho, su hija mayor se llama Blue), el coche tiene extras como un exclusivo compartimento para guardar caviar, además de una nevera que está a 6 grados exactos para refrigerar champán (otro de sus vicios. Es más: Jay Z tiene su propia marca, Armand de Brignac)... y lo mejor de todo: tras la capota hay otro compartimento del que, dándole a un botón, sale una sombrilla y se descubren dos taburetes para montar un picnic. Perfecto para comer en una calurosa tarde de verano en la Costa Azul en los exclusivos Los Hamptons, zonas de las que, por cierto, son muy fans.

Por otro lado, a la pareja de artistas les encantan los barcos, así que este nuevo modelo de Rolls Royce parece hecho para ellos: cómo olvidar aquellas vacaciones de verano en Italia en las que pasaron unos días a bordo de un yate de 180 millones de dólares, que alquilaron por 1'2 millones de dólares A LA SEMANA. Esto de ser ricos... ¡es lo que tiene!

Grandes coleccionistas

No hay más que buscar fotos de la pareja para ver que son unos adictos a coleccionar coches: entre su parking privado se encuentran modelos de lujo y únicos como el Maybach Exelero, un Chevrolet Corvette de 1957, un Cadillac Escalade, un Bugatti Veyron Grand Sport, un Rolls-Royce Silver Cloud (que conduce ella) o un Alfa Romeo Spider de 1966 (en rojo, capricho de él), aunque también tienen otros más normalitos (y baratos) para el día a día como el Tesla Model S.

