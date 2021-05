Steisy ha confesado si hablará con su familia tras la última bronca que tuvieron días atrás después de la visita de Pablo

La última llamada que tuvo con su madre y su hermana acabó con un duro ataque de ansiedad

Aunque Steisy empezó como una bomba en 'Solos' junto a Manuel, la joven ex viceversa se está viniendo abajo por momentos. A pesar de su eterno buen humor, la granadina está pasando por unos duros momentos que le están haciendo replantearse muchas cosas en su vida: primero se peleó con su novio por teléfono, y cuando por fin hicieron las paces y él acudió a verla al pisito, entonces su familia la llamó... y aquello acabó como el rosario de la Aurora, con ataque de ansiedad incluido.

La visita de Pablo no sentó nada bien a la familia de Steisy, y en especial a su hermana, que puso a su cuñado caer de un burro a través de las redes sociales diciendo era "una mierda de persona" y que la había tratado fatal mientras ella iba "chupándole el culo por todo el piso", pero lo que le sentó especialmente mal fue que le dijera que no le cogiera el teléfono a nadie para no desestabilizarse en el concurso... y tras enterarse de la rajada de su hermana, Steisy no siguió el consejo de su novio y le pidió explicaciones a su familia, calificando esta pelea en redes sociales de "circo": "Haz con tu pareja lo que te dé la gana, pero a ver si un día te das cuenta", decía su hermana a gritos por teléfono. "A lo mejor la que te tienes que dar cuenta eres tú de que podrías estar mejor, y me voy a callar, porque hay muchas cosas que a mí tampoco me gustan, y si hablamos de los novios, hablamos de TODOS los novios", respondía Steisy fuera de sí.

Tras esa pelea, en un momento de tranquilidad en la cama, Manuel quiso saber si ella piensa hablar con su familia, y la respuesta era afirmativa, pero no mientras estuviera en el programa: "Me da miedo llamar, porque no me fío de que no me pase lo de la otra vez y me desestabilice. No sé lo que me voy a encontrar", y aunque el gaditano cree que debería arreglarlo cuanto antes, ella prefiere tomarse su tiempo: "Como que te crees que no las conozco...". ¿Conseguirán llegar a un entendimiento... o se resquebrajará la familia para siempre?

