Ismael Beiro es una persona nueva, y es que a pesar de que saltara a nuestras vidas como concursante de 'Gran Hermano' -y ganador de la primera edición de ese reality-, el gaditano, en estos 20 años, ha dado muchos tumbos... pero sin duda con el cambio con el que más hemos alucinado, y seguramente el más importante para él, ha sido el último, porque ahora ¡se dedica a ser trader de Bolsa! Hace apenas un año y medio, Ismael no quería oír hablar del mercado o de la bolsa de valores, no sabía lo que era un 'trader' y mucho menos lo que hacía uno.... y ahora es uno más de ellos.

Tan bien le han ido las inversiones, que hasta ha escrito un libro para ayudar a otros a que ganen dinero y es que, según él, es "más difícil servir una buena cerveza que invertir en Bolsa": "En 'La vida es trading' descubrirás, a través de anécdotas y ejemplos de la vida diaria, los diferentes tipos de trading, los productos financieros, las criptomonedas y todo lo que necesitas saber para invertir en bolsa. Además, conocerás sus estrategias y proyectos y cómo, con la ayuda de cursos, seminarios y libros, descubrió un oficio apasionante con el que ha logrado convertirse en su propio jefe", reza la nota de prensa de su lanzamiento. El libro se publicará el próximo 26 de mayo gracias a la editorial Planeta.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El impresionante currículum de Ismael

A pesar de que muchas veces a los concursantes de 'GH' se les tacha de 'vagos' o de que sólo salen en televisión para conseguir fama y dinero, está claro que el caso de Ismael es la excepción: en los últimos años se ha formado como ingeniero superior marítimo, ha hecho 3 másteres -en control de calidad, en dirección de empresas audiovisuales y en mercados bursátiles-, y además de ligar su vida a los medios como cómico, colaborador y presentador de radio y televisión, ahora se ha querido profesionalizar cursando un doctorado en Ciencias de la Comunicación. ¡Menudo currículum!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io