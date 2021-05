Danna Ponce es una apasionada de los tatuajes. La joven tiene ya más de 2o por todo su cuerpo y ha confesado a través de su canal de 'Mtmad' que tiene pensado seguir ampliando su colección hasta terminar llenando sus brazos completamente. Ahora, la 'influencer' ha mostrado los tres nuevos que ha decidido hacerse, todos ellos con un significado muy especial que ha querido explicar a sus seguidores. Uno de ellos hace referencia a un momento muy especial que vivió junto a su madre y que ha decidido llevar siempre con ella marcado en su cuerpo.

La joven ha confesado que se ha tatuado una fotografía en la que aparece junto a su madre de espaldas en la playa. Un momento que fue muy especial para las dos y que tiene un gran significado. Lo cierto es que Danna mantiene una estrecha relación con su madre, y es que se hizo conocida junto a ella gracias al canal de 'YouTube' que ambas compartían. "Este tatuaje se ha convertido en uno de mis preferidos. Tenía algunos que hacían referencia a ella pero no una instantánea", ha reconocido muy contenta al ver el resultado final.

Además de este, la 'influencer' ha mostrado los otros dos tatuajes que se ha hecho el mismo día. Uno de ellos es un frasco de cristal cerrado y que lleva una etiqueta en la que se lee "dulce veneno" y que hace referencia a un momento muy duro de su vida. "Hace referencia a una parte de mi esencia que estaba encerrada y que no dejo salir. Es en recuerdo a mi adolescencia y a que hice cosas muy muy malas de las que me arrepiento mucho. Hice daño a personas que quería mucho. Pese a todo estoy orgullosa de haber pasado por eso porque gracias a eso soy quien soy".

Por último, se ha hecho una escultura de una mujer que se abraza a sí misma y de la que salen ramas en su cuello. Otro tatuaje que hace referencia a una dura etapa de su vida y a cómo consiguió renacer. "Me creé a mí misma, de la nada salieron raíces", ha confesado.

