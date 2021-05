Megan Fox salió a cenar para celebrar su cumpleaños acompañada de Machine Gun Kelly, su novio tras romper con Brian Austin Green

La actriz tuvo un pequeño percance con su sexy traje rojo ante los fotógrafos que la esperaban

Si la actriz Megan Fox está estupenda, se dice y punto, y es que a sus 35 años recién cumplidos, la protagonista de 'Jennifer's Body' tiene un 'body' que quita el hipo (y eso que ya ha tenido tres hijos: Bodhi, Noah y Journey). Ella lo sabe, y por eso quiso lucir resplandeciente en la celebración de su 35 cumpleaños, que tuvo lugar este domingo por la noche. La actriz, que fue acompañada de su novio a un restaurante en Santa Mónica (California), se enfundó un estupendo traje rojo que cubría lo justo, y es que al modelito de chaqueta y pantalón tan sólo le añadió un sujetador de raso en el mismo tono... y claro, el desastre estuvo a punto de suceder.

La también actriz de 'Transformers' salió de su coche en plan diva y reina poderosa con su traje abrochado, pero al dar dos pasos... ¡zas! Su chaqueta se abrió de par en par y dejó al descubierto su gran pechonalidad, y aunque estuvo a punto del accidente, al final todo se quedó en su sitio y no hubo que lamentar 'despelote'.

Aquí donde la vemos, tan peripuesta ella, Megan es toda una enamorada de la naturaleza. De hecho, hace tan sólo unos días su chico pasó por el programa de Ellen Degeneres, y allí contó que recientemente la actriz le llevó a nadar entre tiburones. Él salió huyendo en un primer momento, pero a la segunda decidió confiar en ella y sumergirse en el mar. Desde luego, siendo tan atrevida, no nos extraña que se lance de cabeza con modelitos tan sugerentes y provocativos...

