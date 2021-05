A Julen lo conocimos en 2015 cuando Steisy era la que ocupaba el trono en 'Mujeres y hombres y viceversa'. Ahora los focos se han vuelto a detener en él por los supuestos rumores de 'lío' entre el joven y Sandra Pica. Anoche acudía a 'Supervivientes 2021' para aclarar en qué punto está su relación con la estudiante de Moda y, también, ha destapado uno de sus secretos familiares mejor guardados.

Jordi González y los demás colaboradores quedaban asombrados con la anécdota que tenía preparada Julen, una historia que tiene que ver con su madre. "Hace unos meses conocí a una señora encantadora en una zapatería. Era la madre de Julen. Le dije que cómo podía ser tan joven. Y digo, '¿a qué edad tuvo a su hijo, a los nueve?", comentaba de forma jocosa en plató. Cuando nació Julen, su madre tan solo tenía 14 años. "Mi madre es superjoven. Mi padre también. Él tenía tres años más así que tenía 17 años", comentaba Julen. Ahora el joven tiene 24 años, ¡por lo que su madre tiene 38!

Telecinco

En su primera aparición en televisión Julen de la Guerra confesaba que llevaba un mes sin hablar con sus padres, por lo que el programa decidió preparar una emotiva reconciliación para el joven y sus padres. Desde entonces son uña y carne.

Telecinco

Julen ha querido pasarse la tarde del martes en 'Sálvame' y se ha sometido a miles de preguntas que tenían preparadas los colaboradores. El joven ha querido aclarar la relación que tiene con Sandra Pica, la por ahora novia de Tom, o eso creemos. "Parece que una chica que tiene una relación no puede tener una amistad con alguien del sexo opuesto", decía Julen a Paz Padilla.

Telecinco

Él no tiene ningún problema en reconocer que mantiene una relación de amistad con Sandra. Se están conociendo como amigos y entrenan juntos. Kiko Hernández le pedía al joven si podía ver las conversaciones que tiene con Sandra por Whatsapp y aceptaba encantado. El colaborador solo ha podido ver que hablan mucho, pero en principio no se vería indicios de infidelidad a Tom.

