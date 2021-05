Yoli Claramonte ha anunciado a través de sus redes sociales que había dado a luz a Jimena

Días antes recibía un montón de consejos para ponerse de parto

¿Se casarán Yoli y Jorge después de tener a su primera hija en común?

Yoli Claramonte y su novio, Jorge, son probablemente dos de las personas más felices del mundo ahora mismo, y es que la pareja ha dado la bienvenida, tras una larguísima espera, a su pequeña Jimena. Se trata de la segunda hija de Yoli (la primera, Valeria, la tuvo junto a Jonathan Pérez en 2015), pero es la primera para Jorge, y como padre primerizo, todo es nuevo para él, aunque ya tiene experiencia con los niños gracias a su hijastra. Los dos papás, muy contentos, han utilizado sus redes sociales para dar la buena nueva, y con la misma foto y el mismo mensaje han recibido todo el apoyo de sus seguidores: "Bienvenida al mundo, Jimena".

Era el pasado lunes cuando Yoli y Jorge se desplazaban al hospital, y es que tras más de 40 semanas de embarazo, la pequeña aún se resistía a salir. Aún falta que la pareja dé más detalles de cómo ha ocurrido todo (seguramente lo hagan en un próximo vídeo para su canal de MTMad), pero todo apunta a que el parto ha tenido que ser provocado: "Seguro que hoy o mañana estará la gorda aquí", revelaban desde Instagram.

Yoli Claramonte Instagram

A pesar de que ambos han querido dar la noticia este martes por la tarde, algunas fuentes aseguran que era a última hora del lunes cuando Yoli daba a luz, aunque habrá que esperar a que los tortolitos cuenten los entresijos de la aventura que ha sido el parto. De momento, nosotros sólo podemos alegrarnos porque todo haya salido bien y tanto la mamá como el bebé estén perfectas. ¡Felicidades!

Yoli Claramonte Instagram

