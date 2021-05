Fiama disfruta de la vida con su nuevo novio, pero no ha sido un camino de rosas: a los 17 años estuvo a punto de morir

Muchos conocerán a Fiama por 'La isla de las tentaciones' y, quien tenga algo más de memoria, sabrá que pasó primero por 'MYHYV', donde se ganó el amor de Álex Bueno. Sin embargo, su vida en la tele nada tiene que ver con su vida personal, y es que la intimidad de Fiama no ha sido ningún camino de rosas. Ha sido en su canal de MTMad donde, hablando de sus tatuajes, ha terminado confesando una historia que nos ha hecho saltar las lágrimas: el día en el que le dijeron que, por un problema de salud, se iba a morir con 17 años.

La canaria, entre lágrimas, se ha querido confesar con sus seguidores, contando que un buen día en el que estaba pasándoselo bien con sus amigos, de repente empezó a toser sangre profusamente, "como una cascada": "Yo decía que no pasaba nada, pero mis amigos se preocuparon y me llevaron al médico". Allí, de buenas a primeras, dejó de sangrar, y los médicos, al no poder detectar qué le pasaba, le dieron el alta, aunque le advirtieron que, de haber seguido, podía haber muerto desangrada. En aquel momento, volvió a sangrar de nuevo, así que se quedó ingresada, pero cuantas más pruebas le hacían, más lejos estaban de averiguar su problema de salud... hasta que llegó el peor momento.

Ingresada en el área de pacientes críticos, los días pasaban, y aunque no sabían qué ocurría, los médicos sí le pudieron decir una cosa: "Lo que me pasaba era algo que le ocurría a muy poca gente, pero sabían que el 98% de los pacientes que tenían un sangrado leve, morían. Y yo llevaba ya tres sangrados importantes", ha revelado justo antes de contar la parte más dura: "Veía cómo venían mis amigos y mis padres a verme, pero yo notaba que lo hacían para despedirse. Después me dijeron que esperarían al siguiente sangrado para sedarme... y ahí se acabaría todo".

Lejos de ponerse triste, decidió que todos la vieran contenta: "Yo me levantaba, me maquillaba, me peinaba... quería que me recordaran feliz. No derramé ni una lágrima... pero entonces volví a sangrar, vinieron mis padres... y ahí sí me cagué", ha recordado muy triste antes de desvelar que incluso planificó su funeral: "Quería que celebraran mi vida, no mi muerte, con un cóctel, y que me incineraran". ¿Qué pasó entonces para que, finalmente, no la sedaran?

Fue todo gracias a una neumóloga en prácticas del hospital, que cuando se enteró de que la iban a sedar con 17 años, decidió intentar salvarle la vida operándola: "No había manera de que aquello saliera bien: tenía fiebre, estaba sangrando, había comido antes... pero le dejaron programar la operación. Fue todo atropellado, con un médico de cada planta... pero ella tenía mucha fe, y me quitaron medio pulmón. Normalmente en ese tipo de operaciones te operan por delante, pero como le dijeron que como no había prácticamente posibilidades de que saliera adelante, que me operarían por detrás, porque era menos presupuesto", ha contado enseñando la cicatriz de su espalda.

Finalmente, salió de aquella operación, no sin problemas: "Me tuvieron después 72 horas intubada, que es el máximo de tiempo que te pueden tener, y si no respiraba por mí misma, me tendrían que hacer una traqueotomía... pero cuando me desintubaron, mis pulmones seguían cerrados. Y esto lo cuento así porque es como me dijeron que sucedió: en el momento en el que me la iban a hacer y la doctora dijo 'bisturí', mis pulmones se volvieron a abrir. Nadie se lo explicaba, pero fue así. Alucinaron", ha recordado Fiama. Desde luego, una historia de lo más escalofriante que no le desea a nadie...

