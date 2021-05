Bea y Dani se conocieron en el reality 'Solos', se enamoraron ¡y hasta celebraron una boda de mentira!

Ahora la pareja, más consolidada, estaría pensando en boda de verdad e hijos

Puede que hubiera mucha gente que, al ver cómo Bea Retamal cortaba en directo en 'Solos' con su novio y se liaba con Dani, pensara que todo era un montaje y que, al salir, todo volvería a la normalidad. Pero lo cierto es que, a día de hoy, la valenciana y el alicantino están afianzando su relación a pasos agigantados. Poco después de salir del programa han confesado, a través de sus redes sociales, que están haciendo muchos planes juntos: ella ya conoce a la familia de él, están organizando viajes para este verano... todo marcha bien, y ahora el siguiente paso es pensar en el futuro: ¿habrá boda e hijos?

Ha sido la propia Bea la que ha desvelado que sí, quiere tenerlos, pero quizá esperarán algún tiempo, y es que después de convivir con la familia de su novio y ver lo bien que se le dan los niños al chaval, a ella se le ha despertado el reloj biológico, aunque no será ya mismo: "Tendremos que esperar un par de años para tener un mini Danea", ha comentado, haciendo un simpático acrónimo con sus nombres, Dani y Bea. ¿Veremos a Bea embarazada en 2023... o se marcará un Laura Matamoros y lo tendrá 'por accidente'?

¿Y el anillo pa' cuándo?

Muchos de sus seguidores quieren verles ya vestidos de novios, y es que aunque celebraran una boda de broma en el pisito de 'Solos' como gesto para sellar su amor en el programa, ahora tiene que venir la de verdad... pero todo ha sido un fiasco: fue en un reciente viaje a México cuando él decidió, en una capilla, arrodillarse ante la cara de sorpresa de Bea: "Ha llegado el momento. Te dije que te iba a dar una sorpresa", decía él, antes de partirse de risa: "Pues no te la voy a dar porque nos volvemos a España, no nos podemos quedar". Bea también se partía con su churri: "Qué desgraciado eres. Cómo juegas con mis sentimientos. te va a castigar Dios y la virgen de Guadalupe", le reprochaba entre risas. ¡Así que nada, que no nos vamos de boda todavía...!

