Marina Ruiz y Hugo Paz acaban de regresar a España después de pasar unas vacaciones de en sueño en Cancún. Sin embargo, parece que su vuelta a estado marcada por grandes problemas, y es que la 'influencer' se ha sentido muy mal desde que aterrizó. La joven ha reconocido que el 'jet lag' le estaba afectando mucho y que se encontraba muy cansada durante todo el día. Un problema al que se le ha unido otro mucho más doloroso y al que espera poder ponerle solución pronto.

La novia de Hugo Paz ha desvelado que desde que llegó de su viaje ha estado sintiendo un fuerte dolor de muelas, un malestar provocado por su muela del juicio. "El dentista me ha dicho que la presión del avión ha tenido que despertar la muela", ha confesado Marina visiblemente molesta por el dolor constante que está sufriendo.

Al parecer, la joven no tiene espacio dentro de su boca para que salga la muela del juicio, lo que está provocando que tenga esos fuertes dolores. "Me han querido poner la cita para sacármela el día de mi cumpleaños...menudo regalo", ha indicado.

Pero este no es el único problema de salud con el que se ha encontrado tras volver de su viaje. La joven ha explicado que se está haciendo un tratamiento en la piel que le impedía poder tomar el sol. A pesar de que ella ha reconocido que ha tenido mucho cuidado y ha estado echándose crema solar constantemente, lo cierto es que al final no ha podido evitar que le salgan unas pequeñas manchas debajo de los ojos. Otro problema al que espera poder ponerle solución pronto para que acaben desapareciendo.

