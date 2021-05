Marina Ruiz no puede estar más feliz. La influencer andaluza por fin ha dado el paso de irse a vivir con su novio, el ex tronista y ex superviviente Hugo Paz. El joven le pidió que, dado que su relación va viento en popa, se fuese a vivir con él para ahorrarse tantos kilómetros para verse y no echarse tanto de menos (él vive en Cádiz y ella vivía en Córdoba), y ahora los dos están disfrutando de su amor tan contentos en el pisito que él tiene. Lo cierto es que no es muy grande, pero para una pareja sin hijos que hace vida fuera de casa no está tan mal... aunque los problemillas con el espacio no se han hecho esperar.

De lo que más contenta está Marina es de la terraza: ella la redecoró entera y ahora los dos están encantados con su balconcito rollo 'chillout'.

La cocina está integrada en el salón junto con un rinconcito 'gamer', y es que el ex superviviente es fánático de los videojuegos.

Donde más problema han encontrado ha sido para colocar la ropa de ambos: su habitación está atestada de prendas y complementos, y lo mejor no es eso: es que en el salón, donde normalmente se guardan vajillas o libros... ¡ellos tienen guardada más ropa aún! ¿Se habrán planteado tirar/reciclar/regalar/vender algo?

Por último, el baño: la pareja utiliza el servicio para ducharse, asearse y hasta lavar la ropa, y es que, de momento, no tienen lavadora: Hugo antes vivía solo y su madre se encargaba de lavarle lo que necesitaba, pero ahora Marina se ha negado a que su suegra le lave a ella también la ropa. Una gran decisión, pero tendrán que pensar en dónde la meten, porque espacio, lo que se dice espacio... ¡no les sobra!

