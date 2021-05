La actitud de Manuel y Steisy ha provocado los celos del novio de ella: ¿cómo se tomará estos besos y lametones?

Aquello provocó también una pelea de Steisy con su familia: "Me da miedo llamarles"

Aunque todo es un reality y es un juego, la cosa en el pisito de 'Solos' se está calentando por días, y es que Steisy y Manuel cada vez están más a gusto el uno con el otro. De hecho, tan bien se llevan que ni siquiera han tenido una pelea gorda, y eso sólo significa que la amistad que están conformando está por encima de todo. Tan buen rollo hay entre ellos que Pablo, el novio de la ex tronista, llegó a mosquearse y a pedirle explicaciones a su chica, pero después de verse y aclararlo todo parece que la cosa ha ido a mejor... hasta que ha habido besos y lametones.

El juego no para en 'Solos', y la última prueba a la que han tenido que someterse es 'la ruleta de la pasión', en la que ambos, entre otras pruebas, han tenido que lamer comida de la boca del otro. Manuel pasaba su lengua por la boca de Steisy mientras ella no paraba de reírse, pero cuando le ha tocado a ella, la cosa ha cambiado...

La granadina cogía unas natillas y le echaba un poco en los labios a su compañero, que aprovechaba para comérselas sin dejar nada en sus labios para que Steisy pudiera lamerlo, pero eso a ella le daba igual. De hecho, aunque la prueba era "lamer", ella ha cogido el producto con sus propios labios, lo que provocaba la mofa de Manuel: "¡Me ha comido la boca! ¡Se está aprovechando de mí!", gritaba él entre risas. "¡Pero bueno! Yo no te la he comido, te la he chupado", respondía ella, aunque Manuel no se apeaba del burro: "¡Me la has comido!"... ¿Qué pensará Pablo al ver estas imágenes? ¿Se lo tomará como un juego, que es lo que es, o como una deslealtad?

Manuel, preocupado por Pablo

Hace tan sólo unos días, Pablo Pisa iba a la casa a visitarles, y aunque en un primer momento la tensión entre él y Manuel podía palparse en el ambiente, finalmente una conversación lo arreglaba todo: "Yo estaba preocupado por ti, porque veía que te pensabas que yo iba a hacer algo con ella, o me iba a liar con ella. Te juro por Dios que mi intención aquí es pasármelo bien. Si yo hubiera ido con maldad, se me hubiera notado", confesó el gaditano.

