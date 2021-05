Demi Lovato confiesa que se identifica con el género no binario: "Voy a cambiar mi pronombre a 'elle'"

Demi Lovato ha dado un nuevo paso al frente para mostrarse tal cual es, y tras confesar sus problemas con el alcohol, las drogas, la depresión y la comida, ahora ha querido revelar antes sus millones de seguidores que se identifica con el género no binario. ¿Y eso qué significa? Pues que, tras una dura lucha interna, la actriz y cantante se ha dado cuenta de que no se autopercibe como una mujer, pero tampoco como un hombre, sino que prefiere que se le trate como de género neutro.

Demi se ha dado cuenta de que muchos de sus problemas personales provenían por no poder mostrarse como ella se siente, especialmente debido a su trabajo como personaje público, y lo ha contado en su nuevo podcast, llamado '4D': "Siento que la razón por la que sucedió eso fue porque estaba ignorando mi verdad y estaba reprimiendo quién soy realmente para complacer a los estilistas, miembros de mi equipo o incluso a mis fans", apunta. "Ser una estrella de pop femenina y sexy en unos leotardos y lucir de cierta manera era lo que se suponía que tenía que hacer".

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Además, para quien aún no esté muy ducho en diversidad sexual y de género, ha contado que su expresión de género (es decir, cómo se muestra al mundo físicamente) no tiene por qué cambiar, ni tiene por qué hormonarse o incluso operarse para conseguir una apariencia más andrógina, entre lo femenino y lo masculino: "Puede haber un momento en el que quiera ponerme una peluca, también puede llegar el momento en el que quiera vestirme completamente de mujer (o de hombre)", reconoce: "Esto no significa que me esté identificando sólo como mujer: sólo significa que eso es lo que quiero en ese momento. Quiero que la gente entienda que solo porque no soy binario, no significa que no voy a vestirme como quiero".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Not only has my life been a journey for myself, I was also living for those on the other side of the cameras. — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

La importancia de los pronombre neutros

A pesar de que una parte anticuada y retrógrada de la sociedad se permite el lujo de reírse y burlarse cuando oye pronombres como 'ellos/ellas/elles', lo cierto es que se hacen muy necesarios cuando una persona sufre porque no quiere que se le trate como hombre ni como mujer, porque no se identifica con esas construcciones sociales. Y Demi ha anunciado que quiere que se le trate como 'they/them' ('elle/elles'): "Siento que esto representa mejor la fluidez que siento en mi expresión de género y me permite tener mayor autenticidad y lealtad a la persona que sé que soy y que todavía estoy descubriendo". Eso sí, aunque sabe que sus palabras tendrán repercusión dentro y fuera de la comunidad LGTBIQ+, no quiere ser representante de nada: "Todavía estoy aprendiendo y entrando en mí misme, no pretendo ser portavoz de nada".

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This has come after a lot of healing & self-reflective work. I’m still learning & coming into myself, & I don’t claim to be an expert or a spokesperson. Sharing this with you now opens another level of vulnerability for me. — Demi Lovato (@ddlovato) May 19, 2021

Este valiente paso la convierte en una persona más libre para vivir con su auténtico yo, pero Demi sabe que esto puede ser un arma de doble filo: "Compartir esto con vosotros ahora abre otro nivel de vulnerabilidad para mí", ha confesado, ante lo que ha pedido, sencilla y llanamente, respeto. ¡Bravo por ti, Demi!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io