¡Menudo susto ha vivido Melyssa Pinto! La concursante de 'Supervivientes' estaba disfrutando de otro día más en la isla buscando almendras para tener algo que comer. Lo que ella no se esperaba es que esta acción provocaría que tuviese que acabar enfrentándose a uno de sus mayores miedos. La ex pareja de Tom Brusse ha alarmado a todos sus compañeros al correr hacia ellos muy asustada y gritando, el motivo: una serpiente. Al parecer, la joven se ha encontrado con una y no ha podido evitar controlar el pánico que ha sentido al verla.

"¡Está tapada! ¡Es muy grande! Casi la toco. Era enorme y está tapada con esto y se le ve la cabeza", ha contado a sus compañeros sin poder evitar gritar al recordar la terrorífica situación que ha tenido que vivir. Una noticia que ha hecho que Carlos Alba quiere acudir al lugar en el que la ha encontrado para verla de cerca.

El chef ha dejado claro que él no siente ningún tipo de miedo hacia las serpientes e incluso ha intentado cogerla ante la cara de pánico de Melyssa. "¡No la toques que nos va a atacar! ¡Esto es peligroso! Te ha mordido una araña, ¿quieres que también te muerda una serpiente?", le ha regañado la joven al ver que su compañero no desistía en su intento por atraparla.

A pesar del gran miedo inicial que ha sentido, la ex concursante de 'LIDLT' no ha podido evitar confesar que al final le había gustado vivir esa experiencia. "He sentido miedo pero también diversión. Me crea como un éxtasis interno porque me encanta observarlas y el miedo me genera ese éxtasis", ha explicado una vez que ya se había alejado de la serpiente. Sin duda, la próxima vez que vaya a por almendras lo hará con mucho más cuidado.

