Los mamporros que ha dado Steven Seagal en pantalla durante toda su vida le han hecho amasar una gran fortuna. En 2001, el actor se compró esta impresionante mansión con vistas al desierto de Sonora, en el estado de Arizona, una casa que ahora vende por 2,9 millones de euros (unos 3'5 millones de dólares) a través de la consultora Engel & Völkers Scottsdale. La propiedad, construida en una ladera, cuenta con 834 metros cuadrados y está emplazada en una parcela de cinco hectáreas. La fachada se integra con el paisaje gracias a materiales como la piedra natural, el vidrio y el cobre.

La vivienda es todo un lujo: Cinco dormitorios, seis baños, un cine, spa y piscina ‘infinity’. Además, tiene una casa de invitados anexa con todas las comodidades. La mansión está dentro de la codiciada urbanización Carefree Ranch Homesteads, que garantiza privacidad absoluta y vigilancia 24 horas al día.

La mansión se funde perfectamente con el paisaje gracias a los materiales usados: piedra, vidrio y cobre. Engels & Völkers

Engels & Völkers

¿Te imaginas bañarte en esta piscina con semejantes vistas al desierto de Sonora? Ideal para ver las estrellas en las noches de verano. Engels & Völkers

Además, los nuevos dueños tendrán acceso a los campos de golf más exclusivos del Estado. También tendrán de vecinos a la estrella de natación Michael Phelps, que vive en la misma urbanización, y al cantante Bret Michael, líder del mítico grupo Poison.

El actor se ha construido un cine para verse en pantalla grande. También te puedes echar una siestecita en esas butacas de cuero reclinables. Engels & Völkers

La mansión tiene grandes ventanales para disfrutar del sol. El salón cuenta con chimenea y una tele XXL para verlo mejor en sus pelis... Engels & Völkers

De visita a Venezuela

No sabemos dónde vivirá el actor cuando logre vender su casa, pero ya no nos puede sorprender nada de lo que haga. Hace unos días, Steven Seagal, de 69 años, visitó a Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, en calidad de representante especial del Ministerio de Exteriores de Rusia.

El intérprete, que también es un firme seguidor de Vladimir Putin, le regaló al mandatario una espada samurái que no dudó en desenfundar ante las cámaras. Maduro, a cambio, le entregó al actor una de las míticas chaquetas de chándal con los colores de la bandera venezolana. Seguro que lo vemos lucirla en breve.

