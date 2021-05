A Isabel Pantoja se le acumulan los problemas. Parecía que el huracán Rocío Carrasco le había permitido estar más tranquila, pero se trataba sólo de un espejismo. Tal y como recoge el nuevo número de la revista Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, Isabel Pantoja lleva un mes 'horribilis' que ha culminado con la drástica decisión que ha tomado Telecinco: Cancelar 'Top star', un programa con el que pretendía volver a la tele por la puerta grande. Tras la emisión de dos entregas, Mediaset ha decidido apartar de su parrilla el espacio musical. Parece que la tonadillera ya no tiene el tirón de antaño y, en su segundo día de emisión, el espacio musical tan sólo consiguió mantener a poco más de un millón de fieles, un 9,3% de share.

El trabajo le servía de escape, pero ahora toca volver a Cantora y lidiar con los problemas que sigue arrastrando en el plano personal. Tal y como publicó en exclusiva ‘Diez Minutos’, su hijo Kiko está ultimando la venta de la finca, un movimiento que podría dejar a la tonadillera en la calle. El DJ, que sigue sin querer hablar con su madre aunque ella le pidió una reunión, ya ha contactado con la empresa CTH, que estaría dispuesta a asumir los 2,6 millones de euros de crédito hipotecario que recaen sobre la casa.

Agencias

Como si no fuera suficiente con sus problemas en el trabajo y con sus hijos, la cantante tiene un nuevo quebradero de cabeza. No debe de ser fácil para Isabel lidiar con esta incertidumbre, una situación que se ha visto agravada por una nueva denuncia: la Guardia Civil llegó a Cantora para entregarle en mano una notificación judicial. Su ex amiga Loli, más conocida como ‘la kioskera’, exige que le devuelva los 76.000 euros que le prestó antes de ir a la cárcel...

Su hijo quiere vender 'Cantora'

Gtres

Kiko Rivera, que ha demandado a su tío Agustín, parece haber cortado de forma definitiva el pequeño hilo que todavía le unía a su madre. Tal y como publicó ‘Diez Minutos’, el DJ decidió vender su parte de Cantora a la empresa Compramos Tu Herencia (CTH), con quienes llevaba negociando tres meses. “Si es lo que Kiko quiere yo le apoyo, pero no me voy a alegrar porque sé el valor sentimental que le tiene a esa finca”, explicó Irene Rosales en ‘Viva la vida’. La intención de la empresa es crear un gran complejo hostelero y un museo de Paquirri.

Sin el apoyo de Isa Pantoja

Telecinco

Isa se posicionó al lado de Loli 'la kioskera' en el conflicto con su madre. Así se explicó en 'El programa de Ana Rosa': "Es una pena. Tengo una buena relación, es una mujer que se ha portado conmigo y con mi familia muy bien. Mi madre tendrá que ir en algún momento".

Hearst

