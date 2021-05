Billy Porter, uno de los iconos de la moda actuales y reconocido actor, ha revelado que convive con el VIH

No nos cansamos de decir que ser rico, famoso y exitoso no te libra de los problemas más mundanos, y aunque hay muchos ejemplos entre nuestras celebrities con enfermedades, problemas económicos o líos amorosos, quien ahora nos ocupa es ni más ni menos que una estrella de Hollywood y de Broadway: el actor Billy Porter, que acaba de confesar que tiene VIH... desde hace 14 años. Una revelación que ha sorprendido, pero es que, como él mismo dice, a pesar de la enfermedad, "estoy más sano ahora que en toda mi vida".

Fue en 2007, durante una dura época en la que acababa de enterarse de que padecía diabetes tipo 2, y además estaba al borde de la bancarrota. Sin embargo, la vida le dio un giro gracias a la obra 'Kinky Boots', por la que consiguió un premio Tony, y a la serie 'Pose', con la que se llevó un Emmy (y en la que, casualidades de la vida, su personaje -Pray Tell- también lucha contra el virus, aunque durante los años 80), pero la vergüenza que sentía seguía ahí, lo que, según él, le ha mantenido en silencio durante tantos años.

El intérprete afroamericano, de 51 años, ha confesado en 'The Hollywood Reporter' por primera vez su condición, y lo ha hecho ahora por una sencilla razón: "Intentaba crearme una vida y una carrera, y no estaba seguro de poder hacerlo si esto lo sabía la gente equivocada". "Sería otro arma para la gente para discriminarme dentro de una profesión que ya es discriminatoria", ha añadido. Y de eso él sabe bastante siendo una persona de raza negra en EEUU, y además homosexual y cristiano: "Como negro, y más en este planeta, o eres perfecto, o te matan". "Ser seropositivo, de donde vengo, y habiendo crecido en la iglesia Pentecostal con una familia tan religiosa, se entiende como un castigo de Dios", ha revelado con dolor.

Se lo acaba de contar a su madre

Poco antes de hacerlo público, durante la cuarentena de la pandemia por el COVID, a Billy le dio por pensar mucho encerrado en su casa, y llegó a la conclusión de que había llegado el momento de contarlo como parte de su proceso de instrospección para quererse a sí mismo con una enfermedad que aún hoy, a pesar de todo lo que se sabe sobre ella, sigue teniendo mucho estigma... pero antes debía contárselo a su madre, y el día que eligió fue cuando grabó el último capítulo de la serie 'Pose'. ¿Su reacción? Como la de una madre de verdad que quiere a su hijo por encima de todo: "¿Has vivido con esto durante 14 años? No lo vuelvas a hacer. Soy tu madre, y te voy a querer sin importar lo que pase. Y sé que no supe hacerlo antes, pero de eso ya hace décadas", dice Billy que le respondió su madre. ¡Qué bonito!

Felizmente casado

Billy es la viva imagen de que con una enfermedad incurable pero con tratamiento como es el VIH se puede vivir exactamente igual que una persona que no lo tiene: es un hombre de éxito y con un hombre a su lado que le quiere, y con el que lleva felizmente casado 3 años: se trata del guapo empresario de 35 años Adam Smith, y siempre que posan juntos se les ve tan enamorados como el primer día.

