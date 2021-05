Anabel Pantoja se ha gastado casi 36.000 euros para verse mejor. Desde que apareció por primera vez en televisión, allá por 2011, la sobrina de Isabel Pantoja ha cambiado y ¡mucho! Aquella jovencita de 24 años, tímida y risueña ha quedado atrás. Hoy, la colaboradora, que acaba de ser suspendida de empleo y sueldo en 'Sálvame' tras su bronca con Rafa Mora, se mueve como pez en el agua no sólo en los platós, sino en redes sociales. Es allí donde suele presumir de cuerpazo. En Instagram, Anabel, lejos de esconder sus redondeces, las ha resaltado, pero se ha ayudado del bisturí para verse cada vez mejor.

La sobrinísima ha confesado abiertamente sus múltiples operaciones estéticas. Nosotros hemos echado cuentas para saber exactamente qué retoquitos se ha hecho y cuánto dinerito le ha costado a la sevillana ese cuerpo serrano que lucirá en breve por las playas de Pozo Izquierdo, donde vive con su novio, Omar.

Para perder peso

Empezaremos por la última liposucción que ella misma ha contado. "Es la segunda que se hace y cuesta alrededor de 5.000 euros", explica el doctor experto en estética José Manuel Gómez Villar, colaborador de 'Viva la vida'. "Con ella conseguimos quitar grasa del abdomen, cintura y espalda. Pero lo importante después de esta operación es cuidarse, porque si no puedes recuperarla rápidamente", advierte el experto. Además, ya se puso una banda gástrica para perder peso, como también confesó.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Anabel contó que se había puesto una banda gástrica porque quería perder peso. "Es una banda que se hincha y se pone en la parte superior del estómago para controlar lo que comes. Te sacias enseguida. Se hace a través de laparoscopia. Y cuando llegas a tu peso se retira", explica el doctor. Esta operación cuesta unos 8.000 €.

Para lucir un pecho más firme y con volumen, según revela el doctor y confirma Anabel, "primero se hizo una mamoplastia, que da volumen, y después una mastopexia para elevarlo". Esto cuesta también alrededor de 5.000 euros cada operación. En su cuerpo ha invertido un total de 28.000 €.

La sobrina de Isabel Pantoja, con un bikini blanco en el verano de 2015. Agencias

Para lucir mejor cara, a pesar de tener apenas 34 años, Anabel también se ha puesto en manos de profesionales. Fundamentalmente porque ha perdido más de 30 kilos en los últimos años y la piel se le descolgó mucho. Hemos calculado que, en su rostro, ha invertido unos 7.600 € que unidos a los 28.000 que se ha gastado en su cuerpo, hace un total de 35.600 €, siendo casi 36.000 € los invertidos en verse mejor.

Anabel Pantoja en una foto de 2011 Hearst

Empezamos por la ojeras, donde se ha puesto ácido hialurónico para rellenarlas (400 euros). "Se ha puesto –según Gómez Villar– ácido hialurónico para evitar que se formen bolsas", cuenta. Además, se ha aumentado los pómulos con otro ácido similar (800). "Son unos pinchacitos de ácido hialurónico que se dan debajo del hueso del pómulo y realza la musculatura. Dura un año", dice el doctor.

También se ha retocado la nariz (400 más), puesto vitaminas para aportar luz a su óvalo facial (200); tirado de baby botox en la frente para prevenir arruguitas por la edad (400). "Es lo mismo que el bótox, pero se inyecta en menos cantidad y de manera más superficial. Es para personas jóvenes que no tienen arrugas aún", cuenta Gómez Villar.

Agencias

Además, se ha realizado una hidratación de labios que, además de dar un poco más de volumen, crea el efecto de tenerlos hidratados con vaselina (400). "No se aumenta el labio en sí, sólo le da un poco de volumen y queda como si lo tuvieras hidratado con vaselina. Dura también un año.", comenta el especialista. Por si esto fuera poco, el pasado mes de febrero se puso una ortodoncia para lucir unos dientes perfectos (5.000). Anabel también ha comentado que habitualmente se pone vitaminas. "Tienen un efecto flash, buena cara. En el cóctel hay varias vitaminas, sobre todo, C", comenta el médico. Cada pinchazo cuesta unos 200 €.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io