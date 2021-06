Aunque parezca que Marta Peñate tiene una vida estupenda en la que pasa de todo y de todos, la canaria es una mujer con problemas de lo más mundanos, y en su último capítulo para su canal de MTMad ha dejado claro que no es de piedra al revelar que no puede tener hijos de forma natural. Después de que Lester contara abiertamente en un Debate que si no había tenido descendencia con ella era por un problema de salud, ahora ha sido Marta la que, aunque molesta por aquello, ha querido ahondar más en el tema con sus seguidores, y lo cierto es que realmente tiene un problema: "Mi útero no es normal, tiene forma de corazón y se llama útero bicorne, y además está en retroversión: está al revés", ha confesado, y añade que, aunque no es raro (y, de hecho, según dice, es bastante común), "hay que ser gafe" para que ocurran las dos cosas.

Se trata de un problema de nacimiento, por el que tuvo que ser operada, y arrastra esto desde tierna edad: "Cuando era pequeña, aparte de que me extirparon un riñón, también se me hicieron varias cosas. Cuando yo nací tenía como un tabique en el útero que me lo dividía en dos, y eso se quitó", ha revelado, lo cual para quedarse embarazada, aunque no es imposible, sí que podría tener inconvenientes: "para quedarte embarazada el espermatozoide tiene que hacer un largo recorrido y tiene que ser muy atlético para llegar a donde tiene que llegar", ha apuntado.

¿Tiene solución? "En el momento en el que yo quiera tener hijos se pueden tomar varios caminos: hacer determinadas cosas que el médico me mande, ponerme con los pies hacia arriba después de tener sexo, etc. Pero si con todo eso no puedo quedarme embarazada, con una inseminación artificial o con una fecundación 'in vitro', podría", ha contado. Siendo así, Marta también ha añadido que tampoco es algo que le preocupe en exceso: "No me importa: si tengo que pagar dinero para poder tener un hijo, lo pagaré, o sea que tampoco es algo que a mí me perturbe la vida, aunque además lo cubre la seguridad social", ha añadido.

¿Cómo se dio cuenta?

A pesar de ser un problema que tenía desde pequeña, se percató de que su vida no sería como la de cualquier otra persona cuando se planteó tener un hijo con Lester y habló con su ginecólogo: "Yo llevaba años teniendo relaciones con él sin preservativo y la verdad es que nunca tuve ningún problema, y cuando fui al ginecólogo cuando se me pasó por la cabeza tener un hijo con él, resulta que tenía problemas en el útero. No soy la única que tiene este problema, le pasa a mucha gente, y yo sí puedo tener hijos, porque no soy infértil: tengo óvulos", ha aclarado.

