Aunque una tenga buenas intenciones cuando hace algo, no siempre se consigue la reacción esperada, y la guerra entre Adara e Ivana Icardi tras hablar del hijo de la primera no ha hecho más que empezar. Hace tan sólo unos días, la argentina contaba en un vídeo para su canal de MTMad que su relación con el pequeño era muy buena a pesar de que se veían poco por el ajustado régimen de visitas acordado entre Adara y Hugo Sierra... y precisamente ese pequeño detalle es el que sentó fatal a Adara, que entre lágrimas, en Instagram, ¡la amenazó con demandar a la argentina!

Ivana se deshizo en halagos hacia el pequeño Martín, por eso no entiende la avalancha de críticas y odio que ha recibido estos días: "Siempre lo he hecho con respeto, pero tenéis la cabeza podrida pensando que lo he hecho con maldad o con ganas de joder. ¿Joder a quién? ¿Y por qué? Pienso que es bonito que la nueva pareja de tu ex quiera a tu hijo, porque pensad en la cantidad de madrastras o padrastros que hacen daño a los niños de sus parejas...", ha contado Ivana. "Me dio mucha impotencia [...]. Creo que una madre lo que quiere es que quieran a su hijo".

Mediaset

Todo ese odio llegó a raíz de la quejas de Adara en las redes sociales, y sus seguidores no tardaron en ir en contra de Ivana, a pesar de que muchos, seguramente, ni siquiera supieran lo que había dicho del pequeño: "Hay un comentario que me dice: 'Tú no tienes derecho sobre ese niño porque no es tuyo, tiene a su madre'. ¿En qué momento me apropié yo de nadie ni dije que me crea que soy su madre?", ha apuntado bastante mosqueada. "¿Qué le pasa a la gente en la cabeza? Fue brutal y patético. Sobre todo quien decía que 'no se habla del hijo de otras personas'. Les recuerdo que es el hijo de DOS personas, y una de ellas es mi pareja. Le pregunté a él si podía hacer ese capítulo y no hubo problema".

Mediaset

Ivana ha estallado en lágrimas

La argentina le ha pedido a la gente que trate de ser feliz, porque, quien no lo es, siempre va a ver 'pelusilla' y 'peleas' en otros donde no las hay, y tras defender que a ella en el futuro sólo le importará que la gente trate bien a su hija y hable bien de ella, Ivana no ha podido reprimir las lágrimas: "Yo no he dado ningún motivo para que la gente venga a insultarme. Basta ya con el acoso en las redes y con machacar a otras personas, porque no las conocéis. Lo que veis en las redes es mínimo comparado con lo que hay detrás. Yo estoy bien y estoy teniendo un embarazo tranquilo y feliz, y no lo voy a fastidiar con esto ahora. Sean felices con su vida y agradezcan lo que tienen", ha sentenciado.

