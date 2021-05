En la última entrega de ‘Los estados de Marta’, el canal que tiene en Mtmad, Marta Peñate se ha decidido a presumir de armario. Antes de mostrar todas las cositas que atesora, la joven se ha marchado con su amiga Inma a darse un garbeo por las tiendas. Aunque asegura que tiene miedo de mirar la cuenta del banco, Peñate se ha dado el caprichito de comprarse un bolso de Yves Saint Laurent, y ya de paso, aprovechar para grabar sus iniciales en un bolso de Louis Vuitton. A su vez, ha mostrado unos zapatos de tacón de Saint Laurent, aunque ha reconocido que no se los puede comprar porque tiene los pies un pelín anchos. Bueno, no te preocupes, Marta, ¡no hay mal que por bien no venga y tu economía te lo agradecerá!

Mtmad

Al llegar a casa se ha dispuesto a llevar a cabo el tour closet, mostrando primero un armario hasta arriba de chaquetas “apelotonadas”. Y es que la exconcursante de ‘La isla de las tentaciones’ tiene mucho de todo: faldas, vestidos de fiestas, camisas, braguitas, calcetines, bikinis… Eso sí, hay algo que no gasta y que tiene guardado criando malvas: unos consoladores y lubricantes que le regalaron a su paso por ‘Solos’. “No se usan. Tony es muy italiano, muy antiguo”, dice sobre su novio.

Mtmad

Como dato, su amiga desvela que tiene casi toda su ropa en Canarias, por lo que todo ese vestidor lo ha ido llenando desde su llegada a Madrid. Muy orgullosa de su bikini más caro, de unos 200 o 300 euros, se ha animado a mostrar a cámara su colección de picardías. “¿Eso es un picardías? Si parece un vestido antiguo…”, ha comentado Inma sobre la joya de la corona.

Mtmad

Marta Peñate ha explicado durante el tour que la prenda que más usa son los vaqueros, ya que se pasa casi todos los días con ellos, combinados casi siempre con algún básico negro. Eso sí, no todo es sobriedad en su armario y también ha mostrado una camiseta estampada de leopardo que antes se ponía mucho y que ahora ha caído en el olvido. “Me cuesta desprenderme de ella porque me la compré para ‘La isla de las tentaciones’ porque me dijeron que tenía que ir vestida de animal”, ha explicado. En ese momento ha aparecido Tony Spina, que venía de hacerse una PCR. “Como soy un putero, tengo que entrar a casa con una PCR”, ha bromeado el italiano.

Mtmad

Acerca de las prendas más caras que posee, Peñate ha dicho que es su colección de bolsos, y mientras los mostraba, su amiga ha descubierto un tanto alucinada que la joven tiene una estantería repleta de bolsas vacías expuestas de las tiendas de lujo en las que ha comprado. Como cualquier mortal, Marta también se ha comprado cosas que luego sabe que no se va a poner, mostrando como ejemplo una camiseta de Gucci roja con dos raquetas estampadas. “Me costó 250 euros y es algo que no me voy a poner apenas”, ha confesado la canaria.

Mtmad

Pese a lo ordenado que lo tenía todo, Inma ha descubierto que, al otro lado de la cama, Marta escondía una montaña de ropa tirada por el suelo. La prenda más especial que atesora la joven son dos relojes que le regaló su abuelo en cada una de sus graduaciones.

Mtmad

Marta confiesa que no es de gastarse mucho dinero en calzado y que hay una prenda que tiene que le produce sentimientos encontrados: un abrigo de piel de conejo. “Me lo regaló mi abuelo. Yo pensaba que aprovechaban el pelo de los animalillos que nos comíamos… ¡Qué ignorante voy a quedar! No me volvería a comprar un abrigo de piel de animal… Me siento mal, pero no lo voy a tirar”, expone al mismo tiempo que recuerda que a los conejos les arrancan la piel cuando están vivos.

Mtmad

Después de mostrar todo lo que se ha comprado durante la última semana, Marta ha querido dejar claro que todo tiene una explicación… “Aunque podáis pensar que soy una gastona, soy la persona más rata del universo… Soy rata, pero esta semana me ha dado un brote de locura y me he puesto a gastar”, dijo. Para finiquitar el vídeo, mostró la prenda más hortera que posee en su armario Tony Spina: unas zapatillas.

