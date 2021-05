Tras destaparse el escándalo que entretuvo a más de media España durante el confinamiento, el afamado ‘Merlos Place’, Alexia Rivas pasó de ser una simple reportera de ‘Socialité’ a convertirse en el centro de todas las miradas. Todos querían saber quién era la joven que le había ‘arrebatado’ el novio a Marta López. La periodista, después de pedirse una baja en el programa en el que trabajaba, debido, supuestamente, a la presión mediática, acabó dándoles largas y marchándose por la puerta de atrás. Desde entonces, tanto Alexia Rivas como María Patiño han protagonizado un buen número de acusaciones cruzadas, defendiendo cada una su postura.

Telecinco

Mientras que María Patiño ha destacado la falta de compañerismo y profesionalidad de la reportera, Alexia Rivas ha denunciado públicamente que el equipo del programa la presionó para que dijeran e hicieran lo que ellos querían. Marta López, a su paso por ‘Sábado Deluxe’ para someterse al polígrafo de Conchita, ha asegurado que ha escuchado a Alexia em ‘Supervivientes 2021’ criticar a María Patiño y al equipo de ‘Socialité’ cuando no había cámaras delante.

“No hablaba de ti, hablaba del equipo”, ha querido matizar López. “Pues me jode aún más. Me parece muy injusto”, ha replicado Patiño. Acto seguido, la última expulsada del reality ha explicado que Rivas se quejaba abiertamente de que los directivos del programan le decían todo lo que tenía que hacer, y que asegura tener grabaciones que confirman este hecho. “Que en ‘Socialité’ nadie se portó bien con ella y eso le provocó tener que ir al médico. Que le decían que tenía que ir para estar dos horas contra la pared”, ha añadido.

Al escuchar sus palabras, María Patiño ha tomado la palabra para lanzarle a la ex de Alfonso Merlos una clara advertencia: “Ahora mismo, que imagino que me estarás viendo, te digo que mañana, si lo considera mi director, sacaremos todas las pruebas. ¿Quién se va a creer que en un programa de televisión, si no haces lo que quieren, te van a poner mirando a la pared?”.

