El cantante Nick Jonas ha confesado que sufrió un accidente días antes de los premios Billboard

Ha sido su mujer, Priyanka Chopra, con la que se casó en 2018, la que ha estado a su lado durante la recuperación

Dicen los artistas que, pase lo que pase, 'el show debe continuar', y Nick Jonas, que es un artistazo de los pies a la cabeza, ha hecho gala de ello. El cantante está hasta arriba de trabajo en estos días, y es que no para de firmar proyectos. ¿El último? Presentar la gala de los premios Billboard, que tuvo lugar este fin de semana en Los Angeles. Sin embargo, el intérprete tuvo que hacer un esfuerzo bastante descomunal para no faltar a la cita, porque esa misma semana ¡se había roto una costilla!

La noticia saltó a los medios el pasado lunes, cuando el portal de noticias estadounidense TMZ reportó que Nick Jonas había tenido que ser trasladado en ambulancia desde un set de rodaje de un proyecto secreto. Se desconocían, hasta ahora, las causas de ese suceso (una caída con una bicicleta, según él mismo ha contado), pero unas horas más tarde, el cantante pudo abandonar el hospital por su propio pie, y ahora ha contado lo que ha ocurrido en Instagram

"Comencé la semana con una brutal caída de una bici fracturándome una costilla, y la acabé presentando los premios Billboard, con mi increíble mujer a mi lado, que me ha acompañado en todo momento y me ha ayudado a recuperarme y sentirme mejor. Te quiero, Priyanka", comenzaba diciendo.



Por supuesto, Nick sacó fuerzas de flaqueza para llegar a los Billboard, y es que para él es un sueño cumplido: "He visto el show desde que era un niño, y que me pidieran presentarlo fue un honor... y estar de vuelta con mis hermanos en el escenario la misma semana en la que salimos con el 'Remember This Tour' es demasiado perfecto. Estoy en una nube ahora mismo", añadía el pequeño del grupo 'Jonas Brothers', que comenzará con su gira en Las Vegas el próximo 20 de agosto.

Cargado de proyectos

Este accidente, aunque supuso un ligero parón en su vida durante unos días, apenas le ha supuesto un problema en su agenda: sufrió el accidente el pasado lunes, pero llegó de sobra al viernes para grabar 'La Voz', programa en el que es 'coach', y acto seguido salió para las últimas pruebas de los premios Billboard, donde hizo un excelente trabajo como presentador, animador y también cantante, ya que se subió al escenario para cantar con sus hermanos. ¡A este chico no se le acaba la mecha!

