Estela Grande ha decidido hacerse un retoque de glúteos de cara al verano

Recientemente confesaba que estaba "un poco pasada" de medidas para retomar su carrera como modelo

Estos son todos los retoques estéticos a los que se ha sometido

Estela Grande es una gran fan de los retoques estéticos, y es que desde que saliera de 'GH VIP' (e incluso antes de entrar) no ha parado de hacerse algunos 'arreglillos' para verse mejor físicamente. La mayoría de ellos los lleva en la cara, pero en su cuerpo, como el pecho, también lleva unos cuantos. Y precisamente ha sido en su cuerpo, que va a enseñar mucho este verano porque ya está organizando sus vacaciones, ha sido donde se ha realizado el último tratamiento. ¿Dónde? ¡En el culo!

Estela, a pesar de tener un buen trasero, se ha querido someter a un retoquito para ponerlo en su sitio, y es que a pesar de hacer deporte, siente que sus posaderas no han sacado todo el potencial que tienen, así que ha recurrido a un sencillo procedimiento: "Te vamos a hacer un tratamiento reafirmante de glúteo. Consiste en infiltraciones a nivel del glúteo: vamos a poner vitamina C y silicio con un poquito de lidocaína, para luego pasar al tratamiento de 'booty up'", le ha contado el doctor encargado en la Clínica Esquivel.

¿Y qué se consigue con esto? "El silicio va a mejorar notablemente, nada más ponerlo, el aspecto de la piel, y lo que vamos a hacer es moldear un poco el glúteo, tonificarlo… pero vas a seguir teniendo la misma talla", añadía el doctor ante una preocupada Estela por si le crecía el trasero de tamaño. Eso sí, no vale sólo con el tratamiento: "Si haces un poquito de ejercicio, como unas sentadillas en casa, y cuidas la alimentación, el resultado es siempre mejor". Según la propia Estela, emocionada con ver ya el resultado, aunque dé impresión la aguja, apenas duele: "No lo puedo considerar dolor. De 0 a 10… un 3. Es un pinchacito", ha apuntado.

Radiofrecuencia incluida

Seguramente te hayas preguntado qué es eso del 'booty up' que hemos mencionado antes: se trata de una máquina de radiofrecuencia que va a mejorar aún más el tratamiento con pinchazos: "(La máquina) va a crear una corriente que va a estimular la fibra muscular profunda y va a provocar que tengas más tono y más dureza en el glúteo. Serán 10 sesiones, 2 por semana, y a partir de la tercera ya se nota el resultado", le ha explicado el propio doctor Esquivel. Vamos, que este verano ¡va a tener el mejor culo de la playa! Deseando estamos de ver el resultado...

