Danna Ponce y Maribe continúan imparables con su espectáculo 'Ahora o nunca'. Madre e hija han confesado estar muy emocionadas al haber conseguido hacer casi un 'sold out' en la Gran Vía de Madrid, algo que demuestra el gran éxito que están teniendo con su función. Ahora, la 'influencer' ha querido hacer partícipes a sus seguidores de cómo vive los momentos previos a tener que salir al escenario y cómo se siente después. Unas emociones que ha mostrado a través de su canal de 'Mtmad' y donde hemos podido presenciar el pequeño percance que ha sufrido horas antes de salir al escenario.

La joven ha aparecido tumbada en la cama junto a su madre, y es que para ellas su mejor planazo para la noche es poder ponerse el pijama y estar en la cama todo el rato. "Es el pico de la felicidad", ha expresado Danna Ponce. Un espacio que también le sirve para sincerarse y confesar el percance que estaba sufriendo. "Se me ha clavado un peo entre la espalda y las costillas", ha confesado. Un hecho que, según ella, produce un gran dolor.

Mtmad

La madre de Danna no ha podido evitar reírse tras escuchar a su hija. "¿Qué pasa? Seguro que muchas personas se identifican conmigo", le ha recriminado recalcando que cuando "un aire" se queda ahí es muy incómodo. Una situación que esperaba que pudiese mejorar antes de empezar la actuación.

La joven ha confesado que estaba muy nerviosa y que todavía seguía en 'shock' al ver el éxito que están teniendo ella y su madre. "Son casi 500 personas, estamos en shock. No somos conscientes, estamos intentando asimilarlo un poco porque como vamos tan deprisa... Esta es la primera en Madrid y estamos muy nerviosas y contentas".

Mtmad

Madre e hija han vivido una gran noche. Además, han mostrado una de sus grandes pasiones: el sushi. Las dos han demostrado cómo son capaces de hacer todo lo posible por conseguir esta comida, incluso bajar en pijama en pleno centro de Madrid para recoger su pedido y poder disfrutar de esta comida en la cama.

