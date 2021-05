Ni siquiera los famosos se libran de la locura que ha supuesto el fin del estado de alarma en España, y es que alguno, como el influencer Naím Darrechi, ¡hasta ha acabado detenido por la Policía! A pesar de que el coronavirus sigue haciendo estragos en nuestras vidas, el también cantante de 'Infiel' se encontraba en una macrofiesta por las calles de Mallorca (un botellón de los de toda la vida, vaya), y cuando llegó la Policía a poner orden y tratar de dispersar a la muchedumbre... ¡Naím acabó esposado! ¿Qué pasó?

Al parecer, según han contado las decenas de testigos en las redes sociales, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado le pidieron (tanto a él como a varios de sus acompañantes) que abandonaran la zona y que, por favor, se pusieran la mascarilla en reiteradas ocasiones. Ante la negativa del joven a hacer lo que se le pedía, y a lo que hubo que sumar su supuesta actitud chulesca grabando e increpando a los agentes, acabó detenido y metido en un coche policial rumbo a una comisaría por desobediencia y resistencia a la autoridad.

La policía detiene a Naim Darrechi en Mallorca supuestamente por una pelea borracho.😯 pic.twitter.com/ql93sUPUuE — MALBERT (@ItsMalbert) May 23, 2021

Según se puede apreciar en el vídeo, fueron muchos los gritos que se pudieron escuchar en la zona, unos para aplaudir la actuación policial y otros en señal de protesta por la detención de los jóvenes, y es que el mallorquín, a sus escasos 19 años, despierta tanto odio como veneración. Recordemos que es uno de los influencers más famosos de las redes sociales, con más de 7 millones de seguidores en Instagram y casi 26 millones en Tik Tok.

De momento, Naím no ha querido dar ninguna explicación y se mantiene en silencio en sus redes. Desde luego, una actitud poco edificante por la que esperamos que dé la cara, ya que el trabajo de influencer conlleva mucha responsabilidad social, y es que la mayoría de su audiencia son jóvenes menores de 30 años.

