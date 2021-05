Marlene Mourreau ha estrenado una cuenta de contenido erótico para adultos

La modelo no es la única famosa que se aventura en esto: otros como Steisy, Cristian Suescun o Daniela Blume también tienen perfil en esta plataforma

Nunca es tarde si la dicha es buena, dice un conocido refrán, y para Marlene Mourreau, desde luego, nunca es tarde, ni siquiera a sus 52 años, para empezar a trabajar en nuevas ocupaciones. La modelo y actriz se ha embarcado en un nuevo proyecto, un proyecto de lo más 'hot' y tórrido, porque a pesar de estar ya a sólo 13 años de la jubilación ha querido crear, nada menos, ¡que una cuenta en OnlyFans!

Para quien no lo sepa, esta plataforma es una red social de pago en la que los usuarios se suscriben al canal de la persona que quieran a cambio de recibir contenido exclusivo, y aunque no todo es contenido para adultos, la plataforma se ha dado a conocer precisamente por ser una fuente de ingresos para miles de personas en todo el mundo a cambio de ofrecer, entre otras cosas, porno amateur.

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Buenos días amores... lo que no has visto en Twitter lo verás en mi @onlyfans sin censura , apuntate antes del 1 de junio para ver los nuevos vídeos....♥️💋😝😜🤪😻 pic.twitter.com/WBIGltf99u — Marlene Mourreau (@MMourreau) May 24, 2021

Por el momento, Marlene ha estrenado su cuenta hace sólo un mes, pero ha ganado tantos adeptos que ha prometido que, según vaya subiendo de suscriptores, irá ofreciendo cada vez contenido más 'caliente', aunque poco deja ya a la imaginación en su cuenta de Twitter, donde las restricciones sobre desnudez, a diferencia de Instagram, son más laxas...

This content is imported from Twitter. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Quieres verme en #onlyfans? O te quedas en twitter? pic.twitter.com/cUbDIkWjAO — Marlene Mourreau (@MMourreau) April 25, 2021

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

El éxito de Marlene no es ninguna sorpresa en términos estadísticos: además de su fama (tiene más de 30.000 seguidores en Instagram y más de 65.000 en Twitter), hay que tener en cuenta que, según los datos ofrecidos por la web Pornhub, en el top 5 de búsquedas de los usuarios (es decir, el tipo de contenido pornográfico que busca la gente) se encuentran los términos "mature" (maduras), "amateur" y "milf", en el primer, cuarto y quinto puesto respectivamente, así que le auguramos un gran éxito a Marlene en su nuevo proyecto...

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io