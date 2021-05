Dakota Tárraga se convierte en la nueva concursante de 'Sol@s'. La ex concursante de 'Supervivientes' ha aceptado el reto de pasar unos días encerrada en el pisito de 'Mediaset' junto a otro compañero del que todavía se desconoce su identidad. De esta forma, se hace oficial la marcha de Steisy y Manuel y la llegada de nuevos concursantes que esperan poder regalar a la audiencia momentos divertidos. ¿Conseguirán aguantar tanto tiempo como sus predecesores?

Una de las cosas que están claras es que el paso de Dakota por el reality no dejará a nadie indiferente, y es que ella ya ha demostrado en más de una ocasión ser una persona con un carácter muy fuerte. La joven se hizo conocida en 2014 gracias a su paso por ‘Hermano mayor’. En esa época, ella estaba pasando por un mal momento, ya que dos años atrás había fallecido su hermano. Una situación que provocó que hubiese adoptado una actitud violenta, que acarreada a su adicción al alcohol le trajeron muchos problemas.

This content is imported from Instagram. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

Tras recibir la ayuda de Pedro Aguado, la joven anunció que ya estaba totalmente rehabilitada y en 2018 decidió someterse a un cambio de look en ‘Cámbiame’ donde volvió a demostrar su carácter violento al no gustarle el estilismo que habían escogido para ella ni el corte de pelo que le habían hecho.

Un año más tarde, la joven participó en 'Supervivientes' donde también se convirtió en protagonista de los momentos más polémicos del concurso. Ahora, la joven ha confesado estar muy emocionada con su nueva andadura en 'Solo/Sola'. "Estamos super motivados y vamos a por todas", ha indicado, dejando claro que quiere hacérselo pasar muy bien a todos. ¿Conseguirá llevarse bien con su compañero o volveremos a verle protagonizar fuertes enfrentamientos?

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io