Alex Rodriguez y Jennifer Lopez confirmaron su ruptura con un comunicado el pasado mes de abril

Desde entonces, él habría intentado volver con ella... hasta ahora

JLo está de lo más feliz al lado de Ben Affleck 17 años después de romper con él

Todas las relaciones son un mundo, y quienes un día se quisieron, ahora no quieren saber nada el uno del otro. Aunque parecía que Jennifer Lopez y Alex Rodriguez por fin habían encontrado a su media naranja teniéndose el uno al otro (hasta se iban a casar), parece que la cosa no era tan bonita detrás de las cámaras como nos mostraban delante de ellas, y es que la procesión siempre va por dentro: tras cancelar su boda, finalmente decidieron romper (todo apuntaba a unos supuestos cuernos que él le puso a ella) y tomar caminos por separado.

Alex ha estado todo este tiempo intentando volver con ella, pero parece que eso, después de arrastrarse un tiempo, ha cambiado: ahora Alex ha mandado a través de sus redes sociales un contundente mensaje que se ha interpretado como dirigido a JLo: "Estoy a punto de empezar un nuevo capítulo de mi vida. Todo lo que ya no me sirve, lo saco de mi vida", asegura Rodriguez, y añade: "Está surgiendo una nueva energía. Se están abriendo nuevos niveles para mí mental, física y espiritualmente. Estoy siendo paciente y sé que esta nueva etapa de mi vida está llegando", ha publicado.

Según una fuente cercana al jugador de béisbol, que ha hablado con el medio estadounidense 'E! News', Alex realmente pensaba que todo se podría arreglar, pero ella, al parecer, ha sido bastante seca (y si los rumores de cuernos son reales, no nos extraña nada). Ahora Jennifer parece estar rehaciendo su vida, y nada menos que con Ben Affleck (con el que estuvo hace 17 años y hasta planificó su boda), con quien ya se le ha visto pasar unos días en Miami juntos, en unas imágenes compartiendo casa de buena mañana que todo hace indicar que tuvieron una bonita noche...

Alex, por su parte, no ha querido entrar a valorar esta nueva relación, y es que para él, que ha querido volver con JLo, no debe de ser nada fácil ver que ella ha pasado página mucho antes que él.

