Los nuevos concursantes de 'Sol@s' ya se encuentran en el pisito de 'Mediaset'. Dani Santos será una de las personas que sustituyan a Manuel y Steisy en este reality. El joven tendrá que compartir piso con Dakota Tárrega. Sin duda, dos personas con un carácter muy distinto que seguro que darán mucho juego dentro del concurso. ¿Terminarán chocando o conseguirán tener una buena convivencia? De momento, habrá que esperar para saber cómo se llevan en estas semanas y cuánto tiempo consiguen aguantar encerrados en este espacio tan pequeño.

A Dani Santos pudimos conocerlo en 'GH 12+1', donde conquistó a la audiencia e incluso llegó a quedar finalista. En ese momento, el joven tenía 19 años y estaba estudiando arquitectura. Poco más tarde, volvió a repetir en el mismo concurso gracias a 'Gran Hermano La Revuelta', donde ya no contó con tanto éxito, siendo uno de los primeros expulsados.

Tras esto, hemos podido verlo en otros concurso como '¡Mira quién salta!'. La última vez que apareció en televisión fue en 2016, cuando participó en 'GH VIP 4'. En esta ocasión, pudimos verle tener fuertes enfrentamientos con Carlos Lozano y acabó convirtiéndose en el undécimo expulsado.

Ahora, Dani Santos vuelve a la televisión para enfrentarse a este nuevo reto, en el que tendrá que convivir con Dakota y aguantar lo máximo posible dentro de este minúsculo 'pisito'.

De momento, los dos concursantes ya han podido conocerse y pasar juntos las primeras horas en el reality. Dakota Tárrega no pudo evitar mostrar su sorpresa al saber que era él la persona que le acompañaría en este concurso, y es que no se lo esperaba para nada. Por su parte, Steisy y Manuel ya han abandonado el que ha sido su hogar durante varias semanas. Un momento que han vivido con mucha pena, y es que allí dentro han vivido grandes historias.

