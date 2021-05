Dakota Tárraga ha pasado por una clínica para retocarse la cara antes de entrar en el reality 'Solos'

La ex superviviente ya ha pasado por varios retoques en cara y pecho

¿Están los famosos obsesionados con verse bien? Puede que unos más y otros menos, pero prácticamente todos tiran de medicina estética y tratamientos para estar siempre a punto. ¿La última? Dakota Tárraga, que ha pasado por 'chapa y pintura' antes de meterse de lleno en el reality 'Solos', junto a Dani Santos, para estar divina en la tele (ya que la van a grabar 24 horas al día)... pero el resultado, quizá no ha sido el esperado.

Ha sido ella misma la que ha querido compartir todo el proceso de los pinchazos a los que se ha sometido: ácido hialurónico para rellenar el surco nasogeniano (es decir, las arruguitas que se marcan a los lados de la boca al sonreír), más ácido para rellenar los labios, bótox para dejar la frente y las patas de gallo bien estiradas... en total 3 tratamientos que no parecían gran cosa... ¡pero que le han dejado la cara nueva!

Dakota Tárraga Instagram

Dakota Tárraga Instagram

Dakota Tárraga Instagram

Según la clínica encargada de los retoques, aún faltan unos días para que veamos el resultado final, ya que tiene que bajar la inflamación y los productos se tienen que asentar bien en la cara... pero aún así ¡menudo susto se ha tenido que llevar la ex superviviente al verse en el espejo!

Dakota Tárraga Instagram

No es la primera vez

A finales de 2019, Dakota ya pasó por la misma clínica para hacerse varios retoques: se puso bótox en la frente y relleno de ácido hialurónico en los labios, además de operarse el pecho para ponerse más cantidad, ya que ese año había participado en 'Supervivientes' y perdió bastante peso... y parece que le cogió el gustillo, porque tan sólo unos meses después compartió su microblading en las cejas para hacerlas más pobladas. Ahora, en 2021, ha vuelto a sorprender con un nuevo retoque. Dicen que, cuando empiezas, ya no puedes parar... ¿Qué será lo siguiente?

