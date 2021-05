Yoli Claramonte ha dado a luz, por fin, a su hija Jimena

La influencer y ex gran hermana ha mostrado todo el proceso de parto hasta tenerla en sus brazos

Si hay una persona más feliz que nadie en el mundo ahora mismo esa es, sin duda, Yoli Claramonte. La ex gran hermana ha cumplido su sueño de tener una segunda hija, y tras lo que parecía un embarazo interminable, la pequeña Jimena por fin dio inicios de salir al mundo. Fue la pasada semana cuando os contamos que Yoli se había ido al hospital para ponerse de parto, y lo que no imaginábamos es que la influencer ¡lo fuese a grabar todo! Y cuando decimos todo... es TODO.

Tras empezar con contracciones, ella y Jorge se pusieron manos a la obra para dejar constancia de la llegada al mundo de su primera hija en común. Yoli no podía aguantar el dolor de las contracciones, así que no tardaron en coger las maletas y marcharse corriendo al hospital. Un dolor que, como más adelante diría Jorge en MTMad, "la dejaba paralizada".

Entre los nervios de ambos, todavía podían ir contando cómo iba el proceso: "Estás dolorida, descompuesta… y jodida, pero a la vez estás feliz por verla ya", contaba Yoli antes de ponerse de parto, un proceso que ha sido de forma natural, con ayuda de la epidural y un poco de oxitocina para acelerarlo. "Después de dos días sin dormir, se agradece muchísimo", añadía una dolorida Yoli.

Tras mucho empujar, la pequeña Jimena llegaba al mundo: "Ha nacido a las 11:05, que es la hora a la que Jorge nació también", ha apuntado Yoli ya con su niña en brazos antes de dar algunos detalles más: "Me pusieron la oxitocina y en cuestión de 2 ó 3 horas ya la tenía en brazos. Me pasó lo mismo que con Valeria, aunque Jimena ha tardado un poquito más porque no bajaba y me tuvieron que estar moviendo a diferentes posiciones. Yo no quería fórceps ni nada, quería que fuera lo más natural posible, porque luego al final ella también sufre".

Muy felices los dos, también han contado que el pobre padre ¡casi no llega al nacimiento de su hija! Y todo por la prueba PCR que hace falta para entrar en el paritorio: "Fue entrar Jorge y a la media hora ya tenía a Jimena en brazos. De hecho, cuando entró casi no llega, porque yo ya estaba dilatada de 9 centímetros, me faltaba 1, y la matrona al verme me dijo que ya la tenía casi fuera. Por lo demás estoy muy bien, no me han dado ni un punto", ha revelado Yoli. Desde QMD nos alegramos un montón ¡y os deseamos una pronta recuperación, papis!

