La reconciliación entre Ben Affleck y Jennifer López parece ser todo un hecho. Desde que el actor rompió con Ana de Armas y la cantante puso fin a su relación con Álex Rodríguez, hemos podido ver a los dos muy unidos. Sin embargo, a pesar de los rumores que han surgido sobre una posible reconciliación, ellos no han querido confirmar nada. Ahora, los actores han sido vistos disfrutando de unos días de descanso en Miami Beach, unas fotografías que podrían suponer la prueba definitiva de que la chispa entre ambos ha vuelto a resurgir.

En las fotografías se les puede ver a los dos disfrutando de un gran día en la mansión que la cantante tiene en Miami. Por un lado, Ben Affleck aparece disfrutando de un tiempo de descanso en el balcón, en actitud muy relajada, mientras que Jennifer López se encuentra fuera disfrutando de las grandes vistas al mar con las que cuenta esta casa.

Esta no es la primera vez que vemos a los dos juntos, y es que hace unos días pudimos ver unas imágenes de ambos en un mismo coche tras aterrizar en Los Ángeles. En esta ocasión, y según informó 'E! News', los actores venían de haber pasado un días en Montana (EEUU), en la casa de Yellowstone Club que él tiene en esa exclusiva estación de esquí.

Un viaje que parece que les empezó a unir cada vez más y que no han dudado en repetir, esta vez junto al mar. Mientras que la pareja disfruta de esta posible reconciliación, el ex de JLO, Alex Rodríguez, no duda en dedicarle unos duros mensajes a la cantante, con los que deja claro que su ruptura no fue nada amistosa. ¿Será Ben Affleck el responsable de su separación?

Dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan, y en el caso de Jennifer López y Ben Affleck, el fuego podría estar avivándose de nuevo, porque 17 años después de anunciar su ruptura, ahora la cantante y el actor de 'Batman' ¡podrían estar volviendo! Una teoría que cobra mucha más fuerza después de ver estas imágenes donde se les puede ver a ambos disfrutando del gran tiempo que hacía en Miami.

