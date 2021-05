Emma Stone dará vida a una de las villanas más icónicas de Disney: Cruella. Un proyecto que narrará el origen de este personaje al que descubrimos hace décadas en la película 101 dálmatas y a la que Stone encarna en su versión más joven y alocada. Son muchas las entrevistas que ha concedido la actriz para hablar de este personaje tan carismático, pero la prensa le preguntaba por un aspecto más personal. Algo que Emma acaba de experimentar por primera vez, y es que la actriz se ha convertido en madre. Seguro que está en el mejor momento de su vida, pero ni la actriz ni su marido han querido dar detalles en primera persona sobre la pequeña.

El pasado 13 de marzo, los medios de comunicación confirmaron que había llegado al mundo la primera hija de la actriz y hoy hemos descubierto el nombre de la pequeña. Los datos han sido descubiertos por el medio TMZ, que ha tenido acceso al certificado de nacimiento de la pequeña. Ahí sale el nombre de la niña y también su peso y en qué hospital nació.

Gtres

El nombre de la pequeña es un nombre compuesto por su madre y su padre, Dave McCary: Louise Jean. Este nombre tiene un doble sentido, ya que Jean es el segundo nombre de la actriz, y además este nombre ha sido elegido para homenajear a su abuela Jean Louise. Eso sí, cambiándolo de orden para que no haya errores en la familia.

Louise Jean nació en el prestigioso Cedars Sinai Medical Center de Los Ángeles y la actriz y su marido vivieron este momento mágico en la más estricta intimidad. De ahí que hasta que no han pasado dos meses no hemos podido saber más información sobre esta pequeña. ¡Enhorabuena a la pareja! Nos encanta el nombre.

