Mila Ximénez sigue con su incansable lucha rodeada de su familia y amigos. El 21 mayo fue su 69 cumpleaños, el primero de esta nueva vida de hospitales, médicos pruebas, miedos y esperanzas que comenzó cuando en junio de 2020 le diagnosticaron un cáncer de pulmón con metástasis. Mila lleva once largos meses luchando contra una enfermedad cruel y unos durísimos tratamientos que están ya haciendo mella en su físico y que antes lo hicieron en su ánimo. “No sé qué voy a hacer, si voy a continuar o qué, no quiero seguir viviendo así”, dijo hace unos meses tras saber que la enfermedad se había disparado.

En el nuevo número de Qué Me Dices que ya está en tu kiosco, podrás ver unas de las últimas fotos de Mila Ximénez, que recibió una cariñosa felicitación de Kiko Rivera por su aniversario, acudiendo a una de sus últimas revisiones médicas. En las imágenes, del pasado 25 de mayo, en las que aparece más delgada y debilitada, la periodista estuvo en el hospital con su hija Alba que viajó desde Holanda para estar con su progenitora como ha hecho en otras ocasiones.

Pero la colaboradora no está sola. Nunca. Y de esa compañía se nutre para superarlo todo y seguir luchando. En sus visitas al hospital va acompañada bien de su familia: su hija, Alba, que aunque vive en Holanda pasa buena parte del tiempo en Madrid junto a ella; sus hermanos Manolo y Concha; su cuñada... y su familia de 'Sálvame. Y entre esos muchos, sus otros incansables, Belén Esteban, Belén Rodríguez y Raúl Prieto, con quienes la vemos en estas imágenes.

Pero la lucha de Mila no es el único tema que podrás encontrar en el nuevo número de Qué Me Dices.

