Lucía Sánchez ha decidido aprovechar su canal de 'Mtmad' para explicar con detalle cómo fue su paso por 'La isla de las tentaciones'. La joven no ha dudado en sincerarse con sus seguidores y explicar los motivos que le llevaron a querer concursar y cómo fue todo el proceso hasta que consiguieron entrar en el concurso. Al parecer, según ha reconocido, la cadena se puso en contacto con su ex pareja, Manuel, para que participasen en la primera edición del concurso, aunque ella se opuso rotundamente en esa ocasión y no fueron. "Él tenía muchas ganas pero yo le dije que no iba", ha indicado.

Sin embargo, al año siguiente volvieron a ponerse en contacto con ellos y no pararon de insistirles para que participasen. "Al final accedí a grabar el vídeo, no había grabado con menos ganas en mi vida", ha confesado. Lucía ha reconocido que siempre tuvo la esperanza de que no le cogiesen, ya que ella estaba haciendo eso por Manuel. Sin embargo, para su sorpresa, terminaron siendo los elegidos para participar. "Tendríamos que haber grabado en abril pero con la pandemia no pudimos hacerlo hasta agosto", ha recordado.

Mtmad

This content is imported from {embed-name}. You may be able to find the same content in another format, or you may be able to find more information, at their web site.

La gaditana ha explicado que no lo pasó nada bien durante las primeras semanas de concurso. Para ella, uno de los momentos más difíciles fue cuando vio que le separaban de su pareja antes de tiempo. "Lola y yo estuvimos toda la noche llorando". Además, parece que la primera semana tuvieron varios problemas por culpa del clima y al final tuvieron que estar un tiempo aislados. "Se tuvo que parar la grabación durante unos días y nos separaron de los tentadores", ha explicado.

Para Lucía, uno de los momentos que recuerda con más cariño es el día que decidió marcharse de la isla. Una fecha que recuerda, sobre todo, por el gran abrazo que le dio Isaac. "Cuando volví solo quería que terminase, se me hacía eterno. El día que acabó sentí una tranquilidad... Esa misma noche hice una videollamada con Marina e Isaac", ha indicado. Sin embargo, a pesar de lo mal que lo pasó ha confesado que le recomienda todo el mundo que viva esta experiencia. "Soy mucho más feliz y no lo cambio por nada", ha asegurado, y es que esta aventura le sirvió para conocerse mejor y para encontrar un nuevo amor.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io