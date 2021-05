No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de que Carlos Sobera ¡es hiperactivo! Presenta ‘Supervivientes’, ‘First dates’ y ‘El precio justo’, y no ha dejado de lado su gran pasión, el teatro. Precisamente hace unas semanas el actor viajó a Ibiza para presentar, el pasado día 15, en la isla pitiusa su nueva obra (en la que también es productor), ‘Asesinos todos’, y decidió llevarse a la familia para combinar trabajo y placer. Carlos cogió las maletas y disfrutó de un breve fin de semana (regresaron el 16) junto a su mujer, Patricia Santamarina, y la hija de ésta, Arianna Aragón, que comparte pantalla con el presentador en ‘El precio justo’.

A juzgar por las fotos, la familia tiene una compenetración extraordinaria, y sobre todo Arianna, que se lleva con el marido de su madre a las mil maravillas. De hecho, no dudó en salir y hacer planes con ellos los pocos días que pudieron estar en la isla. Patricia y Carlos se casaron hace seis años y tienen una hija en común, Natalia, que tiene 13 años. Patricia sufrió un derrame cerebral en 2019, pero ya está totalmente recuperada, y si para algo les ha servido esa experiencia, es para estar aún más unidos.

Sólo faltó la hija del matrimonio, y es que el insti es el insti... En este viaje exprés, Sobera también celebró su sexto aniversario de boda con Patricia, un amor que gritó a los cuatro vientos en Instagram. “¿Se nota cómo la miro? ¡Nada más que añadir!”, escribió todo romántico junto a una foto de su enlace. Sin duda es una familia de lo mejor avenida, y es que también para Arianna sólo tiene buenas palabras, la hija que su mujer tuvo con Rody Aragón: “Me siento muy orgulloso de ella. Es disciplinada, observadora y trabajadora”. La chica, de 22 años, estudia Derecho e Interpretación, y ahora ha debutado junto a Carlos en ‘El precio justo’. “Arianna tenía cinco años cuando empecé con Patricia, así que no es que sea como mi hija, es que es mi hija”, le confesó a Bertín Osborne.

