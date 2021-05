Aunque Agustín Bravo quisiera esconder la bomba, a Agustín Bravo la bomba le ha estallado en la cara, y es que, según anunció Kiko Hernández en 'Sálvame', el ex presentador no quería por nada del mundo que se supiera ¡que Techi es su sobrina! Por el momento no se sabe por qué esta relación se quería mantener en secreto, pero parece que el concursante de 'Supervivientes y la ex novia de Kiko Rivera habrían tenido alguna trifulca familiar. Tanto, que Agustín ni siquiera acudió a la boda de su sobrina con Alberto Isla...

Todo parece indicar, según comentó el propio Kiko, que Agustín no estaría especialmente orgulloso de esa parte de su familia, y no quiere ni siquiera que Techi le nombre para que no les relacionen. ¿Será que se avergüenza de ella? La ex gran hermana VIP ha tenido un pasado bastante movidito con algunos escándalos personales, y a Agustín podría interesarle más tener una fama intachable... aunque su estancia en 'Supervivientes' ha sido bastante criticada (ha sido, de hecho, el cuarto expulsado de la edición).

Gtres

El ex presentador ha demostrado tener muy poca paciencia en según qué ámbitos del concurso, y a las broncas habituales se han añadido comentarios que, según algunos compañeros, como Alexia Rivas, estarían bastante fuera de lugar, como "Esto no va a tener audiencia porque el barco encallado es una mierda" o acusar directamente a Isabel Pantoja como la clave de su hundimiento profesional.

Imágenes cedidas por la productora

Agustín estaría a unos días de dar la cara en plató por su paso por el concurso, y seguramente tendrá que dar más de una explicación, pero sin duda una pregunta obligada será qué ha pasado con Techi para que no quiera saber nada de ella públicamente...

