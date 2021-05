Brad Pitt ha conseguido que un juez le proporcione más tiempo en la custodia de sus hijos, que ahora tiene casi al completo Angelina Jolie

Maddox, mayor de edad, no quiere volver a saber nada de su padre e incluso ha testificado contra él

Nuevos cambios en la batalla legal entre Brad Pitt y Angelina Jolie por su divorcio, y es que, según ha publicado el medio estadounidense Page Six en exclusiva, el actor de 'Ocean's Eleven' habría conseguido que un juez le dé la razón y le otorgue más tiempo de custodia con sus 5 hijos menores de edad. Se trata de Pax (17 ), Zahara (16), Shiloh (14) y Knox y Vivienne, que cumplirán 13 años el próximo mes de julio.

Aunque aún es una medida provisional del juez que lleva el caso, John Ouderkirk, el entorno de Angelina ya ha confirmado que la recurrirá, y es que la actriz está dispuesta a ir hasta el final después de haber acusado a Pitt de abusos con sus hijos, con especial mención a un episodio ocurrido a bordo de un avión en el que el actor se habría puesto bastante violento, una historia que el propio Maddox habría ratificado ante el juez. Una supuesta violencia doméstica de la que, según publicó el medio US Weekley, ella tendría nuevas e importantes pruebas.

A pesar de todo, según una fuente cercana a Angelina que ha hablado recientemente con la agencia de noticias Associated Press, Angelina no estaría especialmente en contra de que Brad pase más tiempo con sus hijos, pero tanto ella como sus abogados creen que el juez Ouderkirk le negó un juicio justo a la actriz al no admitir varias pruebas en el juicio, como el propio testimonio de los pequeños, ya que, según un estatuto californiano, cualquier niño mayor de 14 años tiene derecho a poder opinar sobre estos temas y sobre el destino de su custodia en sede judicial.

Por su parte, Brad, que no estaría pasando por su mejor momento personal, estaría muy contento por poder tener a sus hijos mas tiempo, a pesar de que, como decimos, no se conoce la postura de los menores a este respecto, ya que "siempre ha querido lo mejor para los niños y pasar tiempo con ellos", ha dicho alguien cercano a él a la revista People, que además añade que "antes había tenido un tiempo muy limitado con ellos". aunque también confirma esta decisión (recordemos que es provisional) se ha tomado en base al testimonio de "testigos, expertos y personas que han estado con los niños, pero que los niños no testificaron".

