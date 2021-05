Caitlyn Jenner podría convertirse en la primera mujer transexual en gobernar un Estado en EEUU

La 'madre' de Kendall y Kylie Jenner ya ha levantado todo tipo de opiniones y controversias por su campaña

Así fue la transición de Caitlyn de hombre a mujer

Si algo les quedaba a las componentes de la familia Kardashian-Jenner era meterse en política, y ahora esa meta está bien cerca, porque Caitlyn Jenner ('padre' de Kendall y Kylie Jenner) ¡ha empezado su carrera política para gobernar California! Esta decisión ya ha levantado ampollas entre varios colectivos, y es que Caitlyn, que siempre se ha identificado con el conservador ideario republicano, ha decidido presentarse por este partido junto a otros socios en la carrera por la gobernanza de este Estado y arrebatarle el liderazgo al demócrata Gavin Newsom.

Caitlyn ha creado polémica allá por donde ha pasado: en las elecciones de 2016, apoyó abiertamente la candidatura de Trump a pesar de que el ejecutivo del magnate siempre ha apostado por políticas tránsfobas contra el colectivo al que pertenece ella, y precisamente ese motivo, junto con el de la crisis migratoria que vive el país en la frontera con México, hicieron que le retirase ese apoyo y decidiera presentarse con un ideario básicamente conservador pero equidistante... si bien dejaba asomar sus verdaderas ideas recientemente confesando ante los medios que creía que las niñas transexuales no deberían competir con niñas biológicas en deportes, una afirmación que, sin duda, fue tomada como un insulto por el resto del colectivo trans.

Gtres

Precisamente el tema de la inmigración es uno de los que más fervientemente defiende: "Estoy a favor de la inmigración legal, está bien. Lo que ha estado sucediendo en la frontera fue, honestamente, una de las razones por las que decidí postularme para gobernadora", dijo Jenner en la cadena CNN. "Estaba viendo a gente muriendo cruzar el río y a niños en jaulas, o como quieras llamarlas", dijo compungida la ex atleta, que anunció su candidatura a finales de abril, pero ha sido ahora cuando ha conseguido las firmas necesarias (alrededor de dos millones) para presentarse oficialmente.

"Hay mucha gente, pero personalmente he conocido a algunas personas maravillosas que son inmigrantes, que han venido a este país y son ciudadanos modelo. Son simplemente grandes personas y lucharía para que fueran ciudadanos estadounidenses", añadía Caitlyn, que ha abogado por regularizar la situación de más de un millón y medio de personas, así como relajar las restricciones impuestas por el actual gobernador debido al coronavirus.

Gtres

¿Qué opinan las Kardashian-Jenner?

A pesar de tener cada vez menos relación con esta parte de la familia, tanto sus hijas como la familia Kardashian la apoyaron en su día (cuando lo anunció en 2017) con este nuevo proyecto, aunque ellas mismas hayan salido escaldadas de la política: precisamente el futuro ex marido de Kim, Kanye West, quiso presentarse a la carrera por la presidencia de EEUU... pero la cosa le salió regulera y decidió retirarse al ser aconsejado por sus médicos que era más importante su salud mental. ¿Volverá a intentarlo?

