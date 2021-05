Raquel Perera tiene una nueva ilusión. Se separó de Alejandro Sanz, en 2019, con el que tiene dos hijos en común, Dylan, de 9 años y Alma, de 6, porque el cantante se había enamorado de Rachel Valdés. Entonces, Raquel se mostró sola y abatida por una ruptura que no esperaba. Bien, pues ahora, eso ha cambiado y parece que la psicóloga, que acaba de cumplir 46 años, ha encontrado cura para su 'corazón partío'... Su medicina tiene nombre y apellidos: Miguel Such, modelo, periodista y actor.

Raquel y Miguel pasaron unos días en Mallorca, donde se mostraron de lo más acaramelados. Como muestra, estas imágenes que mostramos en exclusiva. La pareja comió el pasado 24 de mayo, en un restaurante japonés y después paseó tranquilamente de la mano por las calles más céntricas de Palma. Y hasta coincidieron en una heladería con Michael Douglas y Catherine Zeta-Jones. La ex de Alejandro Sanz ha reconocido su relación con el actor. "Nos estamos conociendo. Soy libre, hay que pasarlo bien. Le estoy conociendo y no sé qué va a pasar", afirma. "Estoy feliz y contenta", asegura.

Una separación complicada

Raquel Perera y Alejandro Sanz pusieron fin a su relación en 2019. Y aunque al principio parecía algo amistoso, lo cierto es que pronto supimos que todo se había complicado por temas económicos. Llegaron a un acuerdo en 2020. Ella se trasladó a vivir a Madrid con sus dos hijos, Dylan de 9 años y Alma, de 6, cerca del cantante.

¿Quién es Miguel Such?

Saltó, sobre todo, a la fama al mostrarse así de 'pegadito' a Marta Sánchez en 2017. Pero Such es además periodista, modelo y actor. Su papel más destacado fue en 'Loving Pablo', donde compartió protagonismo con Penélope Cruz y Javier Bardem. También ha participado en 'Compañeros', 'Médico de familia', e incluso en 'Supervivientes 2008'. Conoce a Raquel gracias a su trabajo como presentador en MTV España, donde entrevistaba a grandes cantantes como Alejandro Sanz... En la actualidad presenta 'La mirada de Such', en Fibwi Live.

